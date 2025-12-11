霧峰分局攜手朝陽科大拍攝45秒情境短片 教學生識破「一頁式網購詐騙」

【警政時報 林家嘉／台中報導】霧峰警分局因應學生族群遭遇「一頁式網購詐騙」案件頻傳，特別與朝陽科技大學合作拍攝45秒反詐短片，由學生與員警共同出演，以貼近生活的劇情提醒青年提高警覺，避免落入不肖業者精心設計的網路購物陷阱。

霧峰分局與朝陽科技大學合作拍攝45秒反詐短片，學生與員警一起演出情境劇，提醒青年族群提高警覺，遠離一頁式網購詐騙。（圖／記者林家嘉翻攝）

短片劇情以阿宅同學追求心儀「女神學姊」的故事為主軸。他在一頁式購物頁面上看到標榜限時出清的低價 iPhone 17，正準備下單時，女神現身並點破一頁式網頁常以劣質商品或詐騙手法誘騙消費者。阿宅為表誠意決定陪學姊前往實體店購買；情節反轉中，學姊化身員警提醒：「避開詐騙雷區，一頁式網頁商品不要買；超商取貨單據要保留，退款退貨沒煩惱。」

霧峰分局指出，網購詐騙為目前學生最常遇到的類型之一，詐騙集團常以低價、限量、快速到貨等誘因吸引下單。此次與朝陽科大合作拍攝短片，希望透過趣味情境提升學生防詐意識，建立正確的網路購物觀念，強化自我保護能力。

