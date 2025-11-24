霧峰分局舉辦聯繫會報暨慰勞活動 肯定志工奉獻精神





霧峰警分局舉辦「114年下半年志工聯繫會報及特殊訓練」暨「114年志工慰勞聯誼活動」，藉由此次活動訓練新進志工、招募多元志工及表揚志工楷模，並為感謝志工中隊全體志工一年來的付出與辛勞，本次除規劃警政特殊訓練課程，志工中隊長陳裕承特準備豐富晚餐饗宴，與志工伙伴及警察同仁分享，勉勵無私奉獻服務精神。

志工洪美芍自93年加入成功分隊，擁有21年服務年資及2000小時以上的服務時數，同時擔任塗城國小和成功國中的愛心媽媽，並在社區與澄清醫院長期擔任志工。陳中隊長頒發志工幹部聘書，任命洪美芍為成功分隊長，帶領志工投入服務工作。

表揚中，選出11名優秀志工楷模，其中萬豐分隊的80歲志工馮國雄，健康樂觀，值得嘉獎。分局長林中興頒發獎牌，感謝他們的熱心服務。

林分局長於致詞中慰勉參與服務的志工伙伴們，讚許這次的活動能蓄積正能量，高齡志工是支持社會、社區的重要夥伴，持續鼓勵高齡者參與志願服務，共同打造一個讓高齡者願意來、能夠來、也樂於留下的志願服務環境，發揮其豐富經驗與專長，實現「活躍老化」，讓高齡友善的理念落實在日常服務中，攜手打造更具韌性與溫度的高齡友善社會。

