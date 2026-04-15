霧峰分局驚傳槍響！56歲警員喉嚨中彈、子彈貫穿頭骨

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中市霧峰警分局發生警員輕生事件。56歲林姓警務佐於14日上午6點48分在二樓槍枝保管室持槍朝喉嚨射擊，子彈穿過頭部。事發當時分局內尚無其他人員上班，林員在行動前曾撥開監視器，直到接近9點才被女警發現，當時林員仍有生命徵象。

林員今年1月甫從交通大隊調至霧峰分局，擔任行政組警用裝備承辦人，負責槍枝檢查業務及警分局各單位槍枝保管維護工作。同事表示，林員工作認真積極，自我要求高，但個性較為沈默。近期面臨警察局裝備業務檢查評鑑，各分局競爭激烈，作為業務承辦人承受較大工作壓力。

廣告 廣告

林員已申請退休，預定於7月2日退休。然而，提前退休面臨所得替代率較低問題，加上立法院去年通過提高退休警消所得替代率至80%的修正案，因行政院認為有違憲疑慮而聲請釋憲，導致該修正案未編列預算執行，使林員處於進退兩難的困境。

事發後，林員立即被送往中國醫藥大學附設醫院搶救。院方於下午4點多完成頭部開刀手術，成功取出腦中血塊，目前在加護病房觀察中。警方已通知偵查隊鑑識小組到場採證，初步排除外力介入，詳細發生經過待調閱監視器影像進一步釐清。

霧峰分局表示，對於發生此不幸事件深感遺憾與不捨，將聘請專業諮商師為同仁提供心理輔導與支持，避免其他同仁心理受到過大衝擊。

更多品觀點報導

警專學生實彈射擊驚傳走火！子彈貫穿左手掌送醫急救

基隆女消防員婚前與男友爭吵！車庫內輕生搶救中

