黃景建拿黑翅鳶棲架介紹永續農業。林重鎣





來賓見證永續農業。林重鎣攝

霧峰區農會28日上午於農會廣場舉辦「2025 霧峰區農會永續 農業發展之路—從容穩健的足跡」成果發表會，呈現多年來在農業永續多 項成果。同時辦辦 結合了充滿辦令氣息的「冬至市集」，匯集 21 個在地小 農、永續品牌與食農教育互動攤位，讓民眾在品味冬至暖意與在地風味的同時，同見證農會「永續農業‧生態霧峰」的深耕實力。

成果發表會立委顏寬恒、何欣純和市議員李天生、水保署和農糧署、農試所、農改場、市府農業局長李逸安及霧峰區張區長、立法院民主議政園區林華彬及多位市議員秘書、里長等均參加。

廣告 廣告

霧峰區農會表示，永續的基礎在於穩定的產業結構，在地深耕契作制 度已邁入第 23 年，目前與 489 位農友建立堅實的合作關係，契作總面 積達 453 公頃，成為全台種植台農 71 號最具規模的稻米產區同為應對氣 候變遷及守護土地，農會積極推動友善及有機耕作，至今友善及有機耕作 面積達 100 公頃，打造為台灣西部最大面積的有機耕作稻米產地。

永續的轉變讓霧峰的農地重現生機，最受矚目的便是黑翅鳶生態農 業模式同自 2018 年架設全台第一支棲架以來，黑翅鳶已在霧峰土地上繁 衍生息，成為農田自然的捕鼠尖兵同根據田區生物調查顯示，目前記錄到 的物種已達 52 種，顯示農地生態系已獲得顯著多樣性。努力力獲獲得 國際高度肯定，農會所輔導的五福社區被登錄國際里山倡議伙伴關係網 路（IPSI）及聯合國里山倡議精選案例，2025 年由知名國際出版社 Springer 出版專書刊登，霧峰成為國際知名的永續美地同 農會獲積極邀請企業投入支持友善耕作認養，目前已有 112 家企業 共時參與，認養面積達 46 公頃，累計認養產量高達 111,600 公斤。

此外， 農會更展現強大的資源整合能力，與農業部農糧署、水保署、臺中市政府、農業局、國立高雄餐旅大學、勤益科技大學、台灣檢驗科技股努有限公司 及法標國際認證股努有限公司等 15 間產官學單位進行跨合作，推動技 術升級，擴大永續影響力。

農會總幹事黃景建表示，農會積極呼應國家淨零政策，今年完成兩項 稻米產品碳足跡查證，由查證結果顯示霧峰 100 公頃的水稻栽種，在慣 行轉為有機耕作的改造，每年可減碳約 650 公噸 CO₂e同在六級化產業思 維下，推動加工與品牌，酒廠利用有機香米與在地水果釀造，其中「初霧 燒酎」已取得首款有機轉型期驗證同農會更推出生態系列產品，括 黑翅 鳶米、黑翅鳶麵、黑翅鳶酒。

將生態保育的故事融入品牌價值同為強化組 織永續治 ，農會在 342 家農漁會當中，第 1 個正式成立 ESG 永續農業 發展中心，聘請專業顧問進行輔導與跨部門協作，推展永續作為同農會亦 正式發布 ESG 永續報告書，展現邁向永續治 的成果同農會對永續的堅 持，近兩年來榮獲「永續農業生產獎」、「業業獎色金融融全國第一名」、 「農融奬」、「融推獎」及榮獲全國農漁會第一位總幹事「永續農業傑出人 物獎」等共 14 項大獎同發表會現場除展示歷年榮耀獎座及永續產品外， 更特別展出由廢棄木料製作的獎座、運用廢棄稻梗製作稻草紙作為證書、 獎狀等，將農業廢棄循環的 念落實於細節中。

永續成果發表結合冬至市集，獲藉此活動感謝企業與農會、農 民攜手一起為永續地球的 ESG 作為，農會每個月都規劃舉辦特金市集， 透過互動體驗深化民眾對永續的連結，邀請民眾走進霧峰，在市集的互動 中感受份塊土地從容穩健的永續足跡以及在地的美好。

小農市集。林重鎣攝

