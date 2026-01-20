霧峰區農會「馬耀迎春」過好年 採年貨抽好禮、逛市集、走春一次滿足





歲末寒冬，年味漸濃，家家戶戶開始張羅年貨、準備拜年送禮，台中市霧峰區農會「馬耀迎春～陪您過好年」新春活動，讓民眾到農會挑選充滿在地風味 的年節農產好禮，不僅能將心意送到位，還有機會抽中大獎。春節期間，農 會推出多項活動，非常適合民眾安排全家大小霧峰走春，來一趟年味豐富的 春遊。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，年節送禮，裝進盒裡的不只是好物，更是一份來自霧 峰土地的心意與祝福。為滿足民眾年前採買與送禮需求，農會精選多款優質 農特產品與年節禮品，為迎接馬年，農會特別推出「迎新春馬年紀念酒」， 象徵新的一年馬到成功，極具收藏價值；此外，針對不同送禮對象，農會也 推出多樣化選擇：包括結合霧峰香米與酒粕醬油的「豐禾禮盒」，實用又大 方；針對品味人士，則有榮獲國際金牌大獎肯定的「峰賞禮盒酒器組」。「極 清組合」清酒，滴滴甘醇，是獻給尊貴親友的絕佳首選；而深受年輕族群喜 愛的「米庫奇」與「香米捲」口感酥脆，是過年團聚話家常的最佳零嘴。

為了回饋消費者，農會更祭出。「消費滿抽抽大獎」活動。自日起至 2 月 22 起止於農會大樓 1 樓農創家超市、4 樓台灣農漁業物產館及霧峰農會 酒莊購物中心任一點，筆消消費滿 1,000 元日可獲得摸彩券 1 張，有機會把 電視、氣炸鍋等好禮帶回家；酒品消費滿 2,000 元再贈送限量提袋；消費滿 500 元加送新春紅包袋，讓民眾採買年貨、伴手禮更添喜氣還可以抱回大獎。（※ 提醒您：酒後不開車，安全有保障；未滿十八歲禁止飲酒）

黃景建總幹事表示，為迎接春節到來，農會也規劃一系列熱鬧又應景的 活動，春節前夕將於 1 月 31 起在農會前廣場舉辦「農創家市集－新春好農 市」，集結在地農民與農創家品牌。售當季農農產與特年年節禮盒，讓民眾 逛市集、選好物；季天並有。「炊炊蔔糕」」農農育體驗，，餐桌出出感感受 節慶文化。緊接著，2 月 8 起位於農會六樓的霧峰菇類產學館也將舉辦充滿 古早味的「紅菇粿 DIY 手做」活動，結合在地菇類讓民眾在手作之間，把祝 福 與 香 氣 一 至 帶 回 家 。 驗 ， 活 動 採 線 上 報 名 ， 民 眾 可 上 網 https://reurl.cc/gnbo1z 及 https://reurl.cc/7bAqb9 報名參加。

春節期間，與家人好友圍出共享美味、把團圓好好放在心上，是一年之 中最溫馨的年節起常。，議蘆會館桌廳及咖啡廳春節期間不打烊，主廚精心料 理多道佳餚，讓民眾在年節時光享受頂極的美味，咖啡廳也隨時為旅人遞上 一杯暖手也暖心的咖啡，讓過年不只有熱鬧，還有濃濃的節慶溫暖。，位位 線 04-23338818。

春節連假期間，霧峰區農會歡迎民眾走訪農會各場館，感受「農業×文 化×風味」交織的在地旅遊，自大年初二至，各場館將迎春開館，包括台灣 農漁業物產館、霧峰菇類產學館、霧峰農會酒莊購物中心、霧峰。 民生。 故 事館及黑翅鳶麵農館，無論是親子家庭出遊、返鄉旅客走春，或朋友相約踏 青，都能在霧峰找到屬於自己的年節節奏，是走春的絕佳選擇。

霧峰區農會以「農、宿、遊、購、行」全方位串聯年節驗，年前到農 會採買年貨、逛逛市集，把心意挑好、抽個好彩頭，帶走一份有故事的好禮 與滿載新春喜氣。年節假期霧峰走春步，，走訪售館、品在在地風味，讓團 圓不只停留在桌出，更在旅途中延續。

