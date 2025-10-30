霧峰女大生夜間騎車疑失控 自撞護欄翻落邊坡送醫

台中市 / 綜合報導

台中霧峰一名女大生，晚間騎機車經過學校後山路段，疑似操作不當，撞上路邊護欄，連人帶車摔落6米深的邊坡，消防隊動吊臂車，花了30分鐘才把女大生救起，還好女大生只有手腳擦挫傷沒有生命危險，由於這處路段沿路可以賞夜景，還有不少彎道，女大生是因為路況不熟還是其他原因撞車摔傷，警方還在釐清。

消防人員獲報，趕到位在台中霧峰的大學後山山路，一名女大生整個人摔落6米深的邊坡，由於摔落的位置救援不易，消防隊出動吊臂車，花了30分鐘把女大生救起，女大生被救起時手腳有擦挫傷，意識清楚送醫治療。

警方調查，女大生疑似機車操作不當，撞上路邊護欄，整個人摔落邊坡，還好只受到輕傷，霧峰交通分隊長蘇泯彥說：「疑似操作不當，自撞右側路邊護欄，進而翻落路外邊坡，本件事故機車騎士四肢擦挫傷，意識清楚送亞大醫院救護，無酒駕情事。」

由於這段山路，沿路都有夜景可以欣賞，還有不少彎道，上個月深夜就有機車疑似過彎失控，撞上停放路旁的6輛摩托車，一名學生被撞上，還波及站在路邊的5名學生，受到擦挫傷，這次是女大生路況不熟，還是其他因素撞上護欄摔落邊坡，還要進一步釐清。

原始連結







