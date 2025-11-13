霧峰姊弟戀情殺案 國民法官判刑8年半 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中市霧峰區的洪姓板模工人與大他19歲的李姓女友分手後，李女找人向洪男索回贈與的10多萬元現金與金飾，不料遭洪男持料理刀攻擊，李女的2名友人1死1傷，全案經台中地院國民法官法庭審理後，今（13）日依殺人罪判洪男徒刑8年6月。可上訴。

檢方起訴，洪男與李姓前女友分手後仍有金錢糾紛，經李女輾轉請託與洪男素不相識之鄭男、高男（下分別稱甲男、乙男）前往洪男居處討債。鄭、高2人於113年9月23日上午7時2分，利用洪男應門之際，強行推門進入洪男位於台中市霧峰區租屋處5樓索債。

過程中雙方發生肢體衝突，洪男於上午7時2分至9分許間，拿取置放在矮櫃之 料理刀1把，朝鄭男、高男之頭、頸、胸部、身體上肢及腿部猛力揮刺，造成鄭、高2人受有多處深長刀傷，後經鄭男壓制洪男在地後，鄭、高2人，沿樓梯逃至1樓大廳，然均因傷勢過重、失血過多而不支倒地，經送醫後鄭男幸存，高男則於送抵醫院前因失血過多致死。

國民法官法庭依據LINE錄影畫面、監視器錄影畫面、現場及蒐證採證照片、檢察官相驗資料、被害人病歷及相驗照片、驗傷診斷證明、現場相關位置圖暨被告案發後傷勢照片等證據資料，且被害人2人始終無持任何器械攻擊被告等情。認定被告所為屬防衛過當行為，不能阻卻違法，仍構成殺人既、未遂罪。

審酌被告之手段雖應嚴重非難，然考量被告面臨被害人違法進入屋內討債而同具可歸責性，被告所為也非屬事先計畫性的謀殺奪命行為；另被告具有刑法第23 條但書防衛過當情狀之減輕刑事由，且其行為後即時報案自首，符合刑法第62 條自首減刑規定，經依法遞減輕刑度之後，合議庭認無刑法第59條酌減其刑規定之適用。

國民法官法庭認為，被告與被害人間素不相識而未有仇恨，於情緒激動下，持鋒利料理刀猛力攻擊被害人身體多處，短時間內剝奪高男寶貴生命，鄭男亦受有非輕之傷害，參酌生命法益之剝奪具有不可回復性，被告所為危害程度重大，並考量被告平日素行尚可，具有正當職業，兼衡被害人家屬意見、被告個人學經歷、家庭生活經濟狀況等一切情狀，綜合考量後判處徒刑8年6月。

照片來源：桃園地檢署

