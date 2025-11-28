霧峰居民憂喝到汙染水 環保局急採驗安民心

▲霧峰掩埋場廚餘，議員張芬郁促環保局檢測水質保民安(圖／張芬郁提供2025.11.28)

[NOWnews今日新聞] 因非洲豬瘟，台中市霧峰掩埋場近期掩埋200多噸廚餘，引發鄰近萬豐里、舊正里約650戶使用「簡易自來水」的居民恐慌，擔憂飲用水源恐遭地下水滲透污染。對此，市議員張芬郁接獲陳情後緊急要求環保局介入，27日中午派員前往四處水源出水口採樣檢測，盼讓居民安心用水。

市議員張芬郁指出，霧峰區萬豐里、舊正里位於象鼻山區掩埋場附近，當地近650戶居民長期仰賴簡易自來水系統。由於此次廚餘掩埋量大，居民憂心污染擴散至地下水層，因此她在議會質詢時強烈要求市府進行水質檢測。環保局迅速派員會同地方人士進行採樣。

舊正里長張國財說，里內約有60戶使用兩座簡易自來水水塔，經鄰長多次反映，認為直接從「集水處水塔」及「用戶家中水龍頭」採樣最能反映真實水質，因此安排兩處採檢點；此外，擁有594戶簡易自來水用戶的萬豐里，亦由管理委員會主委林禎澤指定兩處水源處進行採檢。

張國財與林禎澤均表示，舊正與萬豐的地下水質向來清澈、不需加氯且費用低廉，是當地居民主要用水來源，平均每年檢測兩次均合格。此次因配合防疫掩埋大量廚餘，引發民眾疑慮，透過張芬郁協助爭取，促成環保局迅速行動，讓用戶能放下心中大石。

環保局環境衛生科表示，針對水源處及用戶端等4個地點進行採樣，現場檢測PH值均符合標準。相關樣本已帶回實驗室，將進一步檢測大腸桿菌、濁度、色度、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、化學需氧量及氨氮等項目，預計兩週內完成詳細報告，確保居民飲水安全。

