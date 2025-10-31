霧峰掩埋場爆滲出廚餘水 台中市府澄清：降雨所致

江肇國質疑，堆放廚餘的霧峰掩埋場疑似廚餘水外溢，認為與市府未用防水布。（翻攝自臉書@江肇國）

台中爆發非洲豬瘟疫情，全國下令禁止餵豬廚餘。台中議員質疑，堆放廚餘的霧峰掩埋場疑似廚餘水外溢，認為與市府未用防水布；對此，台中市政府澄清，掩埋場空拍低窪處有水，是因日前降雨所致。

民進黨籍台中市議員江肇國昨（30日）於臉書指出，根據空拍圖，霧峰堆置廚餘的掩埋場竟出現廚餘水外溢狀況，不只廚餘水在流，連底渣水也跟著外洩，而掩埋場旁就是烏溪，餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，恐會造成汙染，「這也是市府偷懶未使用防水布的後果！」

台中市環保局回應，台中衛生掩埋場覆土均依規定，覆土選擇粒徑小的砂土，有防臭與氣密效果。由於廚餘有流水性，用砂土覆蓋，經一段時間沉澱，覆土厚度夠，經一個晚上，土時比較重會沉到廚餘下，廚餘上的麵就會冒水，但廚餘水都在掩埋坑哩，坑裡有不透水布，決不會有外溢的現象。

環保局表示，前幾天下雨，掩埋坑外低漥地區會積雨水，並非廚餘水溢流。台中市副市長鄭照新強調，台中掩埋場都依中央指示覆土，50公分廚餘配上30公分覆土，且掩埋場坑底都有不透水布，目前9處掩埋坑也都已完成覆土。環保局稱，民眾在家能盡量瀝乾廚餘，會減少廚餘水上浮的問題。

