霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口

台中市 / 綜合報導

台中爆發非洲豬瘟，每天上百噸的廚餘無處可去，時代力量台中黨部拍下，霧峰象鼻坑的掩埋場，變成將近300噸的廚餘海，掩埋場下游3公里，就是取水口，甚至已經出現溢流的狀況，由於霧峰居民大多還是使用地下水，擔心餿水滲入土壤，汙染水源，30號台中市議會質詢，議員不分黨派輪番砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，形成另一種「燕圾湖」，另外有議員質疑廚餘覆土是否合乎規定，環保局長陳宏益被逼問之下，坦言第一時間來不及處理。

霧峰廚餘掩埋場，空拍畫面曝光，現場累積300公噸廚餘，形成一片廚餘海，霧峰掩埋場，從10月24號一直到28號，陸續倒了3百公噸廚餘，但廚餘坑旁邊2百公尺就是烏溪，下游3公里處就是取水口，在霧峰地區多數民眾日常，還是使用地下水，如今上游被大量倒廚餘，甚至已經出現，水源溢流的狀況，擔心水源會遭污染。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺說：「餿水滲入倒土壤後，肯定會影響到我們霧峰居民的民生用水和農業用水。」台中爆發非洲豬瘟，中央下令禁止餵廚餘，市府一開始決定將廚餘掩埋，被質疑為何不焚化，有議員砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，痛批根本是另一種「燕圾湖」，議員江和樹更質疑，霧峰廚餘坑，深度近兩層樓高，廚餘倒到快滿出來，是否有依照規定做掩埋，環保局長陳宏益被一再逼問下坦言。

台中市議員江和樹(眾)VS.台中市環保局長陳宏益說：「中央的規定是每50公分要覆土30公分，你有這麼做嗎，有照規定做嗎，那個地方，第一時間應該沒辦法，第一時間因為車一直進來。」環保局處理廚餘的作為，議會上不分黨派輪番砲轟，中市府螺絲掉滿地。

