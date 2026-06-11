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▲霧峰暗坑巷道路復建工程如期完工 強化邊坡穩定守護農民通行安全。

【記者 廖美雅／台中 報導】受去（114）年7月底連日豪雨影響，臺中市多處邊坡及道路受損，其中霧峰區桐林里暗坑巷道路因邊坡滑動崩塌及路面破損，造成交通中斷，影響居民通行及農產運輸。災害發生後，臺中市長盧秀燕即於去年8月13日率隊前往現場視察，關心搶修進度並慰勉第一線人員，強調該路段為當地民眾重要通行道路，也是農業經濟命脈，市府將全力協助農友及居民儘速恢復正常生活。臺中市政府水利局除立即進場辦理緊急搶修、設置臨時便道維持基本通行外，並積極向農業部爭取災後復建經費約新臺幣1,600萬元，推動道路邊坡復建工程，已於今（10）日如期完工，全面恢復道路通行功能，同時提升邊坡穩定性及防災韌性，守護山區居民與農民通行安全。

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▲114年7月底連日豪雨影響，臺中市霧峰區桐林里暗坑巷道路因邊坡滑動崩塌及路面破損造成交通中斷，影響居民通行及農產運輸。

水利局表示，暗坑巷為當地重要農路，連結周邊果園及聚落，肩負居民日常往來、農作管理及農產品運輸等功能。去年災害發生後，市府第一時間啟動便道搶通工程，並於短時間內恢復基本通行，降低道路中斷對居民生活及農產運輸造成的影響；同時也啟動長期邊坡加固及道路復建規劃，力求在兼顧施工安全與通行需求下，加速恢復道路服務功能。

▲市府第一時間啟動便道搶通工程，並於短時間內恢復基本通行，降低道路中斷對居民生活。

水利局指出，本案復建工程於今（115）年1月開工，施工期間雖曾受短延時強降雨影響，造成臨時便道局部受損，惟主體工程結構均未受影響。經團隊持續趕辦施工，工程已如期完成，並恢復道路安全通行，提供居民及農民更穩定、便利的交通環境。

本次復建工程主要辦理加勁擋土牆施作、路基重建、排水系統改善及道路鋪面復原等工作，路面修復長度合計約260公尺。其中，加勁擋土牆可強化邊坡支撐能力，降低豪雨期間坡面滑動及坍塌風險；排水系統則依現地條件重新檢討配置，強化坡地逕流排放與道路排水功能，減少雨水沖刷對邊坡及路基造成影響。透過整體結構補強與道路重建，不僅恢復原有通行功能，也進一步提升道路耐災能力及行車安全。

水利局進一步說明，近年受極端氣候影響，短延時強降雨及豪雨事件發生頻率增加，山區道路面臨的災害風險也隨之提高。市府除積極辦理災後復建外，更重視防災減災與工程韌性提升。本案完工後，可保障居民日常通行安全，維持農業生產及農產品運輸效率，並降低未來豪雨期間土石滑動及道路中斷風險。未來水利局將持續推動山坡地防災及道路安全維護工作，守護市民生命財產安全。（照片／記者廖美雅翻攝）