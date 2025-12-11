霧峰波麗士攜手朝陽科大學生共演45秒反詐短片 籲學子慎防網購詐騙

反詐短片。林重鎣





近來學生遭遇「網路購物詐騙」案件層出不窮，台中市警局霧峰分局特別與朝陽科技大學合作拍攝45秒反詐宣導短片，由校內風雲人物與員警共同出演，以貼近生活的情境劇方式提醒青年族群提高警覺。

短片劇情以阿宅同學想追求心儀的「女神學姊」為主軸，他在一頁式購物網頁上看到限時出清的低價 iPhone 17，正準備下標時，女神學姊突然出現，一語道破「一頁式網頁多為販售劣質商品的陷阱」。阿宅為了表現誠意，決定帶學姊前往實體店面購買；就在兩人手碰觸的瞬間，學姊化身為員警，微笑提醒：「避開詐騙雷區，一頁式網頁商品不要買；超商取貨單據要保留，退款退貨沒煩惱。」。

霧峰分局表示：網購詐騙是目前學生最常遭遇的詐騙手法之一，期盼藉由此次與朝陽科大合作的短片，以輕鬆有趣的形式吸引更多學生注意並提升防詐意識。





