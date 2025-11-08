霧峰秋日派對登場 阿罩霧草地音樂會超浪漫
[NOWnews今日新聞] 中臺灣霧峰熱鬧開唱啦！立法院民主議政園區今、明（8、9日）兩天變身為音樂與光影交織的草地舞台。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手霧峰區農會、霧峰文化觀光協會及在地學校社團，舉辦「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，融合音樂、農食、文創與永續體驗，打造秋日最Chill的文化盛典。活動首日吸引逾千名遊客湧入，現場人潮熱絡、氣氛歡愉。
開幕儀式邀集立法委員何欣純、農業部水保署臺中分署長陳榮俊、立法院議政博物館館長徐仙卿、霧峰區長張慶庸及多位民意代表、地方人士到場同樂，為活動揭開序幕。
何欣純表示，霧峰擁有豐富的人文與自然資源，從歷史古蹟到在地農產都展現獨特魅力。「阿罩霧草地音樂會」讓霧峰能量綻放，透過音樂、文化與農食交織，讓更多人看見霧峰的美好，她更期許讓阿罩霧風華走向全臺、邁向國際。
參山處長曹忠猷指出，霧峰兼具文化底蘊與自然風光，活動結合「低碳騎旅導覽」、「特色市集」與「光影調酒秀」，帶來結合永續與創意的深度體驗，盼打造獨具魅力的地方觀光品牌，讓霧峰成為中臺灣秋冬旅遊新亮點。
「低碳騎旅導覽」活動最受歡迎，由霧峰觀光大使陳永進教授領騎，帶領民眾以環保方式暢遊光復新村、亞洲大學美術館、霧峰農會酒莊與林家花園，深入體驗霧峰的人文風華。霧峰區農會更大方提供初霧清酒試飲，並邀請知名調酒師現場調酒，讓民眾邊喝邊聽音樂，氣氛嗨翻全場。
音樂會卡司堅強，邀請溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文等人氣歌手與新生代音樂人蕭容少、正宇、張晴、Aailyah輪番登台，帶來獨立與流行音樂的秋日旋律。現場也有霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學與朝陽科大熱舞社等在地團隊熱力演出，展現青春活力與多元藝術魅力。
現場設有「食在有感」、「文創選物」、「永續拾光」、「美食餐車」與「玩創工坊」五大主題區，匯集40多家特色攤位，從霧峰農特產、美食餐車到環保再生設計應有盡有。參山處也推出「喔熊文創專區」，販售喔熊系列商品如頸枕、鑰匙圈、造型提袋與環保杯，讓粉絲直呼太可愛。
其中「永續拾光」專區更具意義，由參山處同仁提供可再利用物品義賣，所得全數捐贈慈善團體，倡導低碳循環理念，讓活動不只是音樂饗宴，更是實踐永續生活的行動平台。
參山處強調，「阿罩霧草地音樂會」展現霧峰的文化魅力與創新能量，並串聯中區觀光圈，帶動地方旅遊熱潮。接下來，「2025區域觀光圈市集日（中區＆金門）」將於11月14日至16日在華山1914文創園區登場，匯集中區16家特色業者與DIY體驗，持續推廣中臺灣豐富多樣的觀光風貌，邀大家一同感受參山觀光圈的魅力與活力。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中市空屋率達9% 議員促市府活化閒置住宅
焚化廚餘沒完沒了 議員批中市府「短視近利」
台中最浪漫打卡點 后里環保公園雙色秋景超療癒
其他人也在看
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 15 小時前
曾沛慈緊黏鮮肉熱舞 害羞喊「老公不要看！」
「國民姊姊」曾沛慈出道18年，8日首次站上北流舞台開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4000名歌迷擠爆現場。老公Peter也現身支持。她勁歌熱舞展現苦練多時的成果，其中一段與鮮肉男舞者熱舞時，她害羞得直呼：「這段老公不要看！」中時新聞網 ・ 7 小時前
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。民視 ・ 10 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶華麗開唱 與男舞者互動喊話：老公不要看
【緯來新聞網】曾沛慈出道18年，今(8日）首次站上北流舞台開唱，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站緯來新聞網 ・ 6 小時前
城市祈禱餐會 「彰化很有料只是過去太低調」
彰化縣剛舉辦台灣設計展，創造了高人氣。縣長王惠美今天出席城市祈禱餐會表示，彰化很有料，只是過去太低調。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
大里區光正國中30週年校慶 以八部世界經典作品化裝進場
臺中市立光正國中今明(7、8)兩日舉行創校30週年之校慶系列活動－運動會創意進場、校慶雙語園遊會、師生大隊接力PK賽、活力健康999999、穿越時光校園美景打卡闖關活動、光正之謎密室逃脫解謎活動、30校友回娘家、光正-世界開箱中等；其中密室解謎課程及八年級的創意進場展演更是獲教學卓越金質獎肯定的課程。今年，結合光正閱讀磐石榮耀及「國際教育」特色，我們以《世界文學》為創意進場主題，帶領觀眾踏上一場橫跨時空與語言的文學旅程。八部世界經典作品《小王子》、《少年Pi的奇幻漂流》、《魯冰花》、《胡桃鉗》、《銀河鐵道之夜》、《浮士德》、《一千零一夜》與《仲夏夜之夢》，化作八個關於「成長、夢想與人性」的篇章，從不同國度的故事中，尋找共同的人心與價值。光正30，不只翻書頁，也翻運動場！為慶祝30周年校慶，光正今年特別成立醒獅社進行開場祈福表演，而由筱玲校長帶領行政團隊表演時下流行舞蹈及流行歌手洪暐哲、pizzali的演出更是讓學生驚喜連連；曾獲金曲獎肯定的光正校友-椅子樂團也透過影片給母校最大的祝福。光正在民國100年時，全校畢業生一起埋下給未來10年後自己的時光膠囊，預定開挖的110年因受疫情影響，台灣好新聞 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。中央社 ・ 7 小時前
不是五十肩！她「手抬不高、梳頭困難」復健無用 竟旋轉袖肌腱斷裂
「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位60多歲的小林女士（化名）就診時這樣描述。醫師表示，有民眾誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒。但實際上，旋轉袖肌腱斷裂是常見卻容易忽略的問題。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
影／柯煒林來台拍《大濛》髒話學超快！ 方郁婷挑戰燒柴慘燒到瀏海
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜入圍第62屆金馬獎11項大獎的《大濛》由《消失的情人節》導演陳玉勳執導、集結怪物新人方郁婷、港星柯煒林、9M88等重量級卡司。...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 7 小時前
雙11注意！網購不鏽鋼水瓶！ 收貨被壓成「變型V字杯」
雙11購物檔期，您打算買個保溫瓶嗎？來看看這個誇張案例！有民眾取貨的時候，就覺得怪怪的，因為裝保溫瓶的包裹已經被壓扁，而開箱瞬間更讓人傻眼萬分，整個水瓶已經變形，甚至圓筒狀變三角形，還破了一個洞。雖然最後賣家願意退款，但也讓人好奇，貨品在物流期間，到底發生了甚麼事情。 #雙11#網購#不鏽鋼水瓶#壓扁東森新聞影音 ・ 7 小時前
台電高雄、鳳山區營業處致力防颱準備工作
[NOWnews今日新聞]台電公司高雄區營業處及鳳山區營業處為因應輕颱鳳凰來襲，今(8)日致力於防颱準備工作，針對高雄地區轄區內樹木進行修剪，盡可能降低強風一刮，樹木掃到架空線路，造成停電事故的機率，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火
官員週六（8日）表示，巴基斯坦與阿富汗在伊斯坦堡舉行的和平會談已無疾而終，這項旨在緩解邊境緊張局勢，維持脆弱停火協議的談判破裂，雙方都指責是對方要負責。太報 ・ 9 小時前
買午餐盒還倒賺錢？打開竟意外藏百張《寶可夢》卡牌還有噴火龍金卡
一直以來，寶可夢卡牌可謂風靡全球，在全世界各地都有許多粉絲熱衷於收藏卡牌，而許多特別的卡牌版本在收藏家們眼中也都價值不斐。而最近在國外就有人好運降臨，只是在路邊買一個午餐餐盒，就獲得了超過 100 美元（約 3200 元新台幣）的寶可夢卡牌，也讓他的妻子直呼真的賺到了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
總統：啟動健康台灣深耕計畫 讓國人活得更健康
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）迎戰超高齡化社會，總統賴清德上任以來持續推動「健康台灣」國家重要政策，他今天說，將透過提高健保總額、啟動5年共489億元「健康台灣深耕計畫」，讓國人活得更久更健康。中央社 ・ 9 小時前
男討2萬遭拒 拿折疊刀恐嚇刺傷同居女友
台北市信義區今（8）天下午發生一起感情糾紛。警方獲報後到場，發現李姓男子因向同居女友索討2萬元遭拒，竟對女友大打出手，還一度拿出折疊刀恐嚇，拉扯過程中造成女友受傷。警方將李姓男子帶回派出所，依恐嚇、傷台視新聞網 ・ 7 小時前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 16 小時前
補充保費改革被罵翻「胎死腹中」？醫界挺石崇良：這是卑微的請求
衛福部日前拋出二代健保改革構想，研擬修正《健保法》，引發小資族與存股族反彈，導致修法尚未送進行政院就宣告「胎死腹中」。不過，醫界卻出現不同聲音，台大醫院院長余忠仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬與台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（7）日都公開力挺衛福部長石崇良。太報 ・ 1 天前
熬夜族注意！30歲陸男不睡覺狂打遊戲「智力退回3歲」
熬夜不只讓膚況變差，還可能傷大腦！大陸浙江寧波一名30歲男子，白天工廠上班，晚上就「報復性」玩手機，有時打遊戲打到凌晨天亮，長期下來竟導致腦膜炎，高燒昏迷，人搶救回來但智力卻退回到3歲。中天新聞網 ・ 14 小時前