霧峰納入參山週年 喔熊迎聖誕送限量月曆
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處大門口的「喔熊」最近戴上耶誕帽，可愛耶誕造型迎接聖誕節也迎來霧峰納入參山國家風景區一週年。參山處本週六上午 10 點，將在大門口耶誕喔熊旁免費發放「參山處 2026 限量月曆與手札」，數量有限送完為止，現場與喔熊拍照上傳參山處臉書按讚打卡，再送喔熊鑰匙圈。
參山處長曹忠猷指出，霧峰納入參山轄區一年來，參山處正規劃興建遊客中心、與國產署一起活化光復新村、與霧峰農會共辦草地音樂會等等，持續美化及推廣霧峰文化觀光小鎮。發送限量月曆手札讓大家認識參山梨山、八卦山及獅頭山轄區美麗風光，有邀請遊客深入探索體驗參山風景區山林、人文與美食資源，體驗不同季節特色旅行風貌。共同迎接嶄新的 2026到來。
