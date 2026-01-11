霧峰納參山處管轄首項工程推動 步道、公廁改善2月完工

台中霧峰納入參山處管轄後，推動首項改善遊憩環境工程，整修立法院民主議政園區的人行步道。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署前年11月正式將霧峰觀光廊帶納入參山國家風景區管理處管轄，地方都期待能帶動霧峰的觀光發展，參山處在歷經規劃後，去年底首次推動「阿罩霧地區公共服務設施改善工程」，改善立法院民主議政園區的步道和公廁，今年則將持續推動議政園區沿著阿罩霧圳的步道，以及霧峰光復新村的停車空間與自行車道優化，重現花園城市之美。

在何欣純立委結合在地鄉親爭取下，交通部在2024年11月28日正式將霧峰的觀光廊帶納入參山處，地方都期待能引進中央資源，改善霧峰的觀光基礎設施，提振霧峰的文化與觀光發展能量。

廣告 廣告

參山處長曹忠猷表示，為了改善霧峰的遊憩環境，從去年開始進行規劃，並在去年底推動首項改造工程，斥資近2千萬元進行立法院民主議政園區裡面的「阿罩霧地區公共服務設施改善工程」，以及「公廁整修、綠美化改善」，將原本不平整的步道和老舊廁所翻新，讓民眾來這裡休憩不論推輪椅、推嬰兒車都能暢行無阻，兩項工程都預計今年2月農曆年前完工。

參山處工務科長孫宜卉表示，除針對立法院議政園區人行步道進行改善，目前也規畫從議政園區，沿著阿罩霧圳闢設步道銜接阿罩霧公園，配合市府的公墓轉型公園計畫，串聯議政園區、霧峰林家花園等景點。

此外，針對光復新村，參山處目前也跟國有財產署撥用兩街廓，共16棟的建築，後續將進行整修，且已和九二一地震教育園區完成協調，將針對新生路的空地進行綠美化並闢設停車場，另外也將完善導覽指標，並將自行車道延伸、優化，盼重現花園城市之美。

台中霧峰納入參山處管轄後，推動首項改善遊憩環境工程，針對立法院民主議政園區的公廁進行改造。(記者陳建志攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

本週回暖好天氣！今年首颱醞釀中 吳德榮：是否間接影響待觀察

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

