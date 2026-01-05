霧峰自來水管線破裂"遲遲未修" 無水可用惹民怨

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中霧峰區民生路一帶，有八百多戶住戶，因為自來水管線破裂，從4日開始無水可用，台水原訂5日恢復供水，卻遲遲未搶修完成，台水回應，因為施工有新規定，才會導致搶修工程延誤，預計6日凌晨就能完成搶修。





民眾打開水龍頭，卻沒有任何一滴水流出來，廚房水槽堆積的碗盤，無法清洗，讓住戶好困擾，台中霧峰區民生路一帶，自來水管線3日破裂，從4日開始停水，原定5日中午12點恢復供水，但遲遲未完成搶修，導致八百多戶住戶無水可用。

雖然自來水公司，在附近設有臨時取水站，不過流出來的水，又黃又濁，民眾苦不堪言，當地民代進一步了解，無法搶修復水原因，質疑相關單位，互踢皮球。





自來水公司補充，這次停水，是管線老舊破管導致，已經在5日下午四點，派員進場搶修，預計6日凌晨，就能恢復供水。





