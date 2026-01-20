霧峰警分局又傳洩密案！員警私下調閱民眾個資遭檢舉 裁定5萬元交保

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台中市霧峰警分局再度傳出員警疑似不當查詢並外洩民眾個資的案件。台中地檢署上週指揮警政署政風室、法務部廉政署等搜索偵查隊辦公室，帶回胡姓偵查佐與一名女偵查佐協助調查，胡男經檢方訊問後，裁定以5萬元交保，相關案情仍在釐清中。

台中市霧峰警分局再度傳出員警疑似不當查詢並外洩民眾個資的案件。（圖/Google map）

據《ETtoday新聞雲》報導，胡姓偵查佐原服務於國光派出所，熟悉地方人際與治安狀況，後因6年條款調任第三分局，約1年多後再申請回到霧峰分局服務。期間，胡男疑似非因公務需要，私下託女警協助調閱民眾個資，包括電話與住址。

廣告 廣告

遭查詢的民眾發現個資外洩後，憤而向警政署檢舉，檢廉單位隨即展開調查，並持續釐清是否涉及不法對價關係，以及是否牽連其他案件。檢方指出，女偵查佐以證人身分到案說明後已請回，胡男則被認定涉嫌洩密、公務員登載不實及違反《個人資料保護法》等罪嫌，裁定5萬元交保候傳。

警方指出，將勇於面對問題，秉持不掩飾、不庇縱原則，主動積極查處員警風紀案件，絕不護短。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

更多FTNN新聞網報導

雷虎控「操縱股價」提告求償1億 Cheap嗆此地無銀三百兩：不因高額求償及濫訴退縮

40歲才跟神明求來這兒子...蔥油餅夫妻慘死逆子刀下 36歲啃老兒「害至今仍僅能租屋」侄爆料：月拿數萬

趙少康罷免亮票「獲緩刑免關」 北院判決理由曝光

