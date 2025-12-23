霧峰警友辦事處主任戴儲賢 榮獲「114年全國好人好事代表暨八德獎」 員警同感榮耀

【警政時報 林家嘉／台中報導】霧峰警友辦事處主任戴儲賢，數十年來秉持「存好心、做好事」的信念，長期投入地方公益與行善付出，成為地方溫暖人心的重要力量。其不僅熱心公益，更長年以「霧峰善心人士」名義，低調協助經濟困難家庭處理親人後事，累計贊助喪葬費用近200件，以實際行動陪伴無數家庭走過人生最艱難的時刻。

除關懷弱勢族群外，戴儲賢主任亦是霧峰分局基層員警最堅實的後盾，長期協助警政工作、促進警民合作，並常自掏腰包拋磚引玉，號召企業與善心人士共同投入急難救助行列，親自致贈慰問金與關懷，讓愛心即時送達需要幫助的家庭，充分展現警民攜手守望社會的良善力量。

霧峰警友辦事處主任戴儲賢獲頒「114年全國好人好事代表暨八德獎」，霧峰分局肯定其行善與支持警政。（圖／記者林家嘉翻攝）

戴儲賢主任的善行義舉，經中華民國表揚好人好事運動協會自各界推薦參選「114年全國表揚好人好事代表」132件中脫穎而出，並歷經評審委員嚴謹審查、素行查核及鄰里風評調查等程序，符合社會服務精神、孝親尊長、熱心公益與樂善好施等多項標準，最終獲選為114年全國好人好事代表，並由內政部常務次長吳堂安於頒獎典禮中，親自頒發象徵最高榮譽的「八德獎」獎座暨當選證書，表揚其長年默默行善、回饋社會的精霧峰分局長林中興於分局114年12月份聯合勤教會中，特別偕同分局各級主管致贈花束表達祝賀與感謝，肯定戴主任多年來對警政工作的鼎力支持，並直言其為「警察最好的朋友，也是最有力的後盾」，讓全體員警深感榮耀。

此外，臺中市政府警察局局長吳敬田亦於霧峰分局網站留言肯定「戴董樂善好施，功德無量」。霧峰分局組長曹振展多次偕同戴主任關懷急難救助家庭，對其秉持「為人有德天長佑，行善無求福自來」的胸襟深表敬佩。戴主任榮獲全國好人好事代表暨「八德獎」，不僅是個人至高榮耀，更讓霧峰員警與地方鄉親與有榮焉，也期盼透過這股善的力量，持續發揚「施比受更有福」的精神，讓愛心照亮每一個角落，共同建構溫馨祥和的社會。

