霧峰警友辦事處主任戴儲賢 榮獲114年全國好人好事代表暨八德獎





霧峰警友辦事處主任戴儲賢，數十年來秉持「存好心、做好事」的信念，長期投入地方公益、行善付出，成為溫暖人心的重要力量，不僅熱心公益，更以「霧峰善心人士」名義，低調協助經濟困難家庭處理親人後事，累計贊助喪葬費用近200件，用實際行動陪伴無數家庭度過人生最艱難的時刻。

除了關懷弱勢，戴主任更是霧峰分局基層員警最堅實的後盾，長期協助警政工作、促進警民合作，常自掏腰包拋磚引玉，號召企業與善心人士一同關懷急難救助家庭，親自致贈慰問金與關懷，讓愛心即時送達需要的人手中。

廣告 廣告

戴儲賢主任的善行義舉，經中華民國表揚好人好事運動協會，從接獲來自各界推薦參選114年全國表揚好人好事代表132件。經各評審委員嚴謹評審，再參酌素行查核及鄰里風評調查等程序，符合社會服務精神、孝親尊長、熱心公益、樂善好施等多項標準，榮獲114年全國好人好事代表，由內政部常務次長吳堂安在頒獎典禮頒發象徵最高榮譽之「八德獎」獎座暨當選證書，表揚其長年默默行善、回饋社會的精神。

霧峰分局長林中興於分局114年12月份聯合勤教會中，特別偕同分局各主管致贈花束表達祝賀與感謝，肯定戴主任多年來對警政工作的鼎力支持，直言他是「警察最好的朋友、也是最有力的後盾」。

臺中市政府警察局長吳敬田於霧峰分局網站亦留言肯定，「戴董樂善好施，功德無量」。霧峰分局組長曹振展多次偕同戴主任關懷急難救助家庭，更敬佩他秉持為人有德天長佑，行善無求福自來的胸襟，戴主任榮獲全國好人好事代表暨「八德獎」，不僅是個人榮耀，更讓霧峰員警與地方鄉親與有榮焉，透過這份善的力量，持續發揚「施比受更有福」的精神，讓愛心照亮每一個角落，共建溫馨祥和社會。









更多新聞推薦

● 向監院提彈劾 藍白控卓榮泰擴權獨裁、踐踏憲法