霧峰警局遭搜索！偵查佐「叫女警調民眾個資」涉洩密 5萬元交保

記者林意筑／台中報導

霧峰分局某偵查佐驚傳洩密。（圖／翻攝自霧峰分局官網）

台中市霧峰警分局驚傳有員警洩密、不當調查民眾個資，台中地檢署指揮警政署政風室、法務部廉政署等單位，上週前往霧峰警分局偵查隊辦公室搜索，當場帶走胡姓偵查佐及另名女偵查佐，其中該名女警被列為證人身分，至於胡姓偵查佐訊後被依5萬元交保，檢廉單位將進一步追查是否涉及他案。

據悉，胡姓偵查佐的刑責區原本在國光派出所，但因6年條款規定，先前先調單位至第三警分局，一年多後，又再次申請調回霧峰警分局。未料，胡姓偵查佐112年仍在霧峰警分局時，竟私下請另名女偵查佐協助調閱民眾個資，直到該民眾得知自己的電話、地址遭外洩，氣得向警政署檢舉。

對此霧峰分局表示，員警疑涉非因公查詢洩密等情案，警方自清積極查處，檢方訊問後，女偵查佐請回，胡男涉嫌洩密、公務員登載不實及違反個人資料保護法等罪，裁定5萬元交保候傳。並強調，將積極維護警察風紀，勇敢面對問題，秉持不掩飾、不庇縱原則，主動積極查處員警風紀案件，絕不護短。

