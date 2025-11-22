霧峰騎士自撞路邊大貨車 當場失去生命跡象、送醫搶救中
台中市今（22）日下午發生一起機車自撞的車禍意外，下午3時44分許，一名48歲林姓機車騎士行經霧峰區中正路，往草屯方向行駛時，不明原因碰撞停放於機慢車道上的自用大貨車，由於撞擊力道過大，林姓騎士當場失去生命跡象，警消獲報後立即趕到現場，並將林姓男子緊急送往亞大醫院搶救。院方表示，林男到院時已經沒有呼吸心跳，且頭部有嚴重撕裂傷，研判有腦出血症狀，目前仍在搶救中。這起車禍是否因為酒駕釀禍，警方表示，酒測值尚待醫院抽血檢驗，詳細車禍原因也有待後續調查。
