霧峰驚悚車禍！騎士突失控自撞瓦斯貨車 猛烈衝擊送醫仍宣告不治

騎士自撞違停瓦斯貨車頭部重創不治身亡。（圖 ／翻攝畫面）

台中市霧峰區在22日下午發生一起嚴重死亡車禍，1名48歲林姓男子騎乘機車外出途中，行經中正路時不明原因突然失控，自撞上1輛停放在機慢車道旁、載滿瓦斯鋼瓶的貨車，由於撞擊力道極大，林男當場倒地失去生命跡象，經救護人員緊急送往亞大醫院搶救，仍因傷勢過重不幸身亡，詳確肇事原因仍待檢方相驗釐清。

警方表示，事故發生在下午3時44分左右，當時林姓男子自霧峰沿中正路往草屯方向騎車，路段平坦視線良好，卻在經過事發地點時直接撞上違規停放在機慢車道內的瓦斯貨車，目擊者指出，事發瞬間僅聽到巨大撞擊聲，回頭便看見林男倒臥於車旁，頭部與身體受創嚴重，機車也因撞擊力道明顯毀損。

救護人員趕抵後發現林男已無呼吸心跳，立即進行CPR並送醫急救。醫院方面指出，林男送抵時傷勢相當嚴重，雖全力搶救數小時，情況仍未改善，家屬在晚間悲痛做出放棄急救決定，林男最後宣告不治。

由於林男過世後無法進行酒測，而自撞原因尚未確定，警方已依程序報請檢察官相驗，未來將從路口監視器、現場跡證與車輛狀況來釐清究竟是酒駕、未注意車前狀況、機械故障，或是違停貨車導致騎士閃避不及等複合因素。當地居民也反映，中正路機慢車道違停情形時常可見，長期造成騎士行車風險，希望相關單位能加強稽查取締。

警方呼籲，路邊違規停放車輛不僅擋道，更可能造成嚴重事故；而騎士在行駛時也應隨時注意路況、保持安全距離，避免悲劇再次發生。

