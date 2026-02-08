露天市集邀台日人氣Coser現身 動漫節見面會粉絲擠爆

▲露天市集邀請到Cosplay團體「叩舍」合作，4位台日人氣Coser，由左至右分別是台灣兩位超人氣Coser「 Tsun 越尊」、 「孤獨牙敗Yabai」Coser ，以及えい梨（Eiri）、シスル（Shisuru／Sithle）舉辦簽名見面會。（圖／露天市集提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】看好Cosplay文化以驚人的創造力席捲動漫圈，動漫節第三天(2/7)露天市集邀請到首次與知名Cosplay團體「叩舍」合作，邀請4位台日人氣Coser，包括日本職業Coser シスル（Shisuru／Sithle）、えい梨（Eiri）及台灣兩位超人氣Coser「 Tsun 越尊」、 「孤獨牙敗Yabai」舉辦簽名見面會，不僅見面會名額全數額滿，場內外人潮不斷湧現。近百位幸運粉絲不僅在簽名時間與他們的偶像熱絡互動，今日4位Coser還原動漫遊戲神角。えい梨扮演次世代虛擬電競組合《VSPO》 的小森めと、シスル扮演遊戲《絕區零》的妮可、台灣兩位Coser越尊則扮演《現在的是哪一個多聞！？》的福原多聞、孤獨牙敗扮演《戀與深空》秦徹。除了簽名與粉絲合照環節，主辦單位也安排簡短舞台交流與問答，分享角色準備過程、拍攝趣事與台日動漫文化交流觀察，引發現場粉絲共鳴。隨著台日ACGE交流日益頻繁，シスル（Shisuru／Sithle）、えい梨（Eiri）兩位日本職業Coser也在訪談中表示，這是他們首次來到台灣參加活動，除了感受到台灣粉絲的熱情也愛上台灣美食，尤其最喜歡豆花等甜點。

▲2位日本職業Coser還原動漫遊戲神角。左邊シスル扮演遊戲《絕區零》的妮可、えい梨扮演次世代虛擬電競組合《VSPO》 的小森めと。（圖／露天市集提供）

兩位日本職業Coserシスル（Shisuru／Sithle） 、えい梨（Eiri），皆為長期活躍於遊戲官方活動、國際展會與媒體合作領域的代表性人物。兩人不僅曾多次受邀擔任知名遊戲作品之官方 Cosplayer，可說兼具高度辨識度與專業評價，各種角色兩位日本職業Coser都以細節與表現力做出兼具還原與魅力的詮釋。

▲台灣兩位Coser左邊孤獨牙敗扮演《戀與深空》秦徹、右邊的越尊則扮演《現在的是哪一個多聞！？》的福原多聞 皆引發現場粉絲尖叫聲連連。（圖／露天市集提供）

露天動漫節邁入三日一抽露魂賣破萬組 公布「一抽露魂熱銷榜」 三大ACG動漫IP成銷售主力

從銷售數據觀察，活動邁入第三天一抽露魂累積銷售已破萬組，顯示粉絲對角色收藏與抽賞驚喜體驗的高度熱情。從線上線下一抽露魂銷售，亦公布「一抽露魂熱銷榜」，由VTuber代表Hololive奪冠，尤以Hololive 三期生中的兔田佩克拉、寶鐘瑪琳等賞品最為暢銷；療癒系IP吉伊卡哇以跨世代收藏位居亞軍，而人氣手遊《原神》週邊也意外受到Z世代消費者的青睞拿下銷售第三。顯示隨著粉絲經濟與Z世代情緒型消費的帶動下，一番賞不僅反映粉絲喜好，也展現動漫節從內容展演延伸至電商經濟新趨勢。推薦「吉伊卡哇 2026年 馬年福袋一番賞」150元/抽，大賞有cosplay馬年造型的吉依卡哇娃娃、馬年壓克力御守吊飾等；「Hololive-三期生大集合一番賞」300元/抽，最大賞有寶鐘瑪琳三十歲服裝Ver 1/6模型。

露天動漫節熱鬧登場 女僕表演、動漫KOL私藏物公益競標引熱議

露天市集每日上午11點半及下午5點攜手「阿克蒂雅女僕咖啡廳」超萌女僕帶來熱舞，引爆粉紅旋風；自2/6(五)起邀請知名模型達人喬老師、鐵牛、妙 MEOW、賓漢等動漫KOL捐出私藏動漫收藏品，進行公益競標活動，也能發揮影響力。像是2/7(六)下午1點知名模型達人喬老師準備珍稀「EVA 初號機（紅蓮配色）」、「BN HEAD COLLECTION 鋼彈頭像」，今日競標金額累計也上看萬元，競標所得全數捐款幫助浪浪，讓收藏不只為喜愛，也能發揮影響力。