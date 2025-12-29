露得清攜手柯佳嬿 肌膚宛若年輕7歲＊的密技

▲露得清2026年度代言人柯佳嬿。（圖／業者提供）

抗老新革命，影后親身見證A醇奇蹟，讓青春不只是回憶!

全球皮膚專業保養領導品牌 露得清（Neutrogena）邀請女神柯佳嬿擔任全新品牌代言人，攜手傳遞「專業、溫和、有效」的保養理念，鼓勵消費者以科學實證的護膚方式，找回肌膚最純淨的美麗。

從《想見你》到最新推出的《如果我不曾見過太陽》，柯佳嬿始終能完美詮釋不同年齡層的角色，展現自然與細膩的演技，讓觀眾深深著迷。她坦言，能在鏡頭前保持最佳狀態，關鍵在於對專業保養的堅持，以及選擇值得信賴的品牌。柯佳嬿表示：「保養不是追求速效，而是選擇科學實證的產品，讓肌膚在時間中維持最好的狀態。」

規律使用1瓶，宛若年輕7歲*！柯佳嬿親揭露得清A醇系列功效。

在眾多保養選擇中，柯佳嬿最推崇的就是露得清明星產品——肌緻新生A醇系列。A醇被譽為抗老界的黃金成分，而露得清A醇採用「微囊包裹^」與「緩釋技術^^」，確保成分穩定並提升吸收，同時降低刺激感，A醇新手也適用。再搭配「溫和安撫精萃」，讓肌膚在舒適狀態下享受高效抗老，輕鬆實現重返青春的保養。

▲露得清肌緻新生A醇乳霜，有效延緩肌膚老化及未來紋。（圖／業者提供）

挑選適合膚質的A醇，打造專屬保養儀式！

而大家最好奇的凍齡秘訣，柯佳嬿也分享自己的作法，就是依照膚質挑選不同質地的A醇保養！「肌緻新生A醇精華」質地清爽，適合油性肌膚，撫紋澎彈超有感，有助於淡化細紋、暗沉和皺紋；肌膚偏乾則可選用「肌緻新生A醇乳霜」加強保濕，質地潤而不膩，鞏固肌膚緊緻度和彈性，每天起床肌膚透亮光滑！若是混合肌，則可全臉使用精華，兩頰搭配乳霜保濕鎖水，延緩肌膚老化及未來紋，輕鬆撫平可見細紋。

除了精華跟乳霜，同系列的「肌緻新生A醇眼霜」及「肌緻新生A醇晚霜」也已於屈臣氏、康是美、寶雅及 momo 等通路熱銷中。露得清邀請你與女神柯佳嬿一起開啟專業抗老新篇章，給肌膚最科學的呵護，讓美麗持續進化！

▲快與柯佳嬿一起開啟保養新旅程!（圖／業者提供）

^精華

^^晚霜、新生面霜(乳霜)、眼霜

*實驗一：於2003年進行關於皺紋程度與年齡相關性的臨床實驗，421名年齡20-80歲的白人女性圖像，Fitzpatrick 皮膚類型 I-IV進行分級。實驗二：在2010年4月至6月期間對36名年齡40-69歲、Fitzpatrick 皮膚類型 I-IV 的女性進行了為期 8 週的研究，評估露得清露得清肌緻新生A醇乳霜對等配方淡化皺紋程度的功效，結果表明產品有效改善明顯的老化痕跡。將實驗二的臉頰、眼底及眼尾皺紋程度與實驗一的皺紋程度與年齡相關性研究進行了比較，每日使用露得清產品4週後預期肌膚外觀年齡減少平均7歲。(產品效果因人而異)