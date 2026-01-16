從旅途到臥室的舒壓哲學：選對好枕頭，睡出健康與開運體質

農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。

不少露營與車宿愛好者分享，旅途中最大的困擾之一，往往來自夜間休息時缺乏合適的枕頭支撐。一般居家枕頭體積較大、不易攜帶，而常見旅行用充氣枕則較難滿足完整睡眠需求，使得外出過夜時，睡眠品質容易打折。

在選擇外出用枕頭時，露營與車宿族群多半會關注三個重點：

『是否方便攜帶與收納』、『支撐性與透氣性如何』、『清潔保養要方便』。能兼顧這些條件的行動睡眠用品，才能真正提升外出過夜的睡眠體驗。

專注於健康睡眠的 MIT 寢具品牌 TENDAYS指出，外出用枕頭的設計關鍵，不只是體積大小，更在於是否能在露營、車宿或住飯店過夜時，提供接近居家枕頭的穩定支撐，讓使用者在非慣性的睡眠環境中，也能快速入眠。

因應車宿、露營與外出住宿需求，TENDAYS 推出『健康隨身枕』，平時可輕鬆收納攜帶，展開後呈現接近一般枕頭的結構，旅途過後也只需清潔枕套就能輕鬆維持枕芯潔淨，非常適合於帳篷、車內或飯店住宿等場景使用，讓旅遊族群出門在外，都能維持良好的睡眠品質。

TENDAYS 健康隨身枕 (7cm 8cm 9cm 高度可選)

市價5689 獨家價 4658 (特價走期1/16-1/31)，活動期間限量送愛心枕

而針對居家開運，這款健康枕更是不容錯過！「枕頭」在風水學中象徵地位與靠山，換上一顆支撐力佳、能徹底釋放肩頸壓力的健康枕，不僅能改善睡眠品質，更能幫您「除舊佈新」排解整年的疲勞磁場。讓您在每一晚的安穩睡眠中，吸納健康能量，睡飽了，好運自然跟著來！

TENDAYS希臘風情紓壓枕 2入組(7/8/9/10cm高可選)

市價9969 獨家價 8588 (特價走期1/16-3/3)，活動期間限量送枕用保潔墊X2

除了枕頭的更新，床墊更是決定睡眠品質的關鍵。如果您覺得家中的老舊床墊支撐力不足，或是過年期間親友返鄉需要加床，這款TENDAYS 舒眠柔睡紓壓床墊正是您的「救星級」選擇。

它採用了高密度紓壓材質，能細膩貼合人體曲線，將累積一整年的全身壓力均勻分散。無論是放在原本的床墊上作為「體感升級」，還是直接鋪在木地板或和室使用，都能提供絕佳的支撐力，告別睡醒後腰痠背痛的困擾。

特別是在農曆新年這個全家團圓的時刻，為辛苦了一整年的長輩或自己換上一層「柔睡保護」，不只象徵著「生活躺贏、步步高升」的好兆頭，更是一份最有感的健康賀禮。讓身體在每一次翻身中，都能感受到被溫柔包覆的幸福感，用最飽滿的精神迎接新的一年！

TENDAYS 舒眠柔睡紓壓床墊 3尺標準單人(20cm厚記憶床)-買床送枕

市價39800 獨家價 32238 (特價走期1/16-3/3)，活動期間限量送枕用＋床用保潔墊

