從旅途到臥室的舒壓哲學：選對好枕頭，睡出健康與開運體質
農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。
不少露營與車宿愛好者分享，旅途中最大的困擾之一，往往來自夜間休息時缺乏合適的枕頭支撐。一般居家枕頭體積較大、不易攜帶，而常見旅行用充氣枕則較難滿足完整睡眠需求，使得外出過夜時，睡眠品質容易打折。
在選擇外出用枕頭時，露營與車宿族群多半會關注三個重點：
『是否方便攜帶與收納』、『支撐性與透氣性如何』、『清潔保養要方便』。能兼顧這些條件的行動睡眠用品，才能真正提升外出過夜的睡眠體驗。
專注於健康睡眠的 MIT 寢具品牌 TENDAYS指出，外出用枕頭的設計關鍵，不只是體積大小，更在於是否能在露營、車宿或住飯店過夜時，提供接近居家枕頭的穩定支撐，讓使用者在非慣性的睡眠環境中，也能快速入眠。
因應車宿、露營與外出住宿需求，TENDAYS 推出『健康隨身枕』，平時可輕鬆收納攜帶，展開後呈現接近一般枕頭的結構，旅途過後也只需清潔枕套就能輕鬆維持枕芯潔淨，非常適合於帳篷、車內或飯店住宿等場景使用，讓旅遊族群出門在外，都能維持良好的睡眠品質。
TENDAYS 健康隨身枕 (7cm 8cm 9cm 高度可選)
市價5689 獨家價 4658 (特價走期1/16-1/31)，活動期間限量送愛心枕
而針對居家開運，這款健康枕更是不容錯過！「枕頭」在風水學中象徵地位與靠山，換上一顆支撐力佳、能徹底釋放肩頸壓力的健康枕，不僅能改善睡眠品質，更能幫您「除舊佈新」排解整年的疲勞磁場。讓您在每一晚的安穩睡眠中，吸納健康能量，睡飽了，好運自然跟著來！
TENDAYS希臘風情紓壓枕 2入組(7/8/9/10cm高可選)
市價9969 獨家價 8588 (特價走期1/16-3/3)，活動期間限量送枕用保潔墊X2
除了枕頭的更新，床墊更是決定睡眠品質的關鍵。如果您覺得家中的老舊床墊支撐力不足，或是過年期間親友返鄉需要加床，這款TENDAYS 舒眠柔睡紓壓床墊正是您的「救星級」選擇。
它採用了高密度紓壓材質，能細膩貼合人體曲線，將累積一整年的全身壓力均勻分散。無論是放在原本的床墊上作為「體感升級」，還是直接鋪在木地板或和室使用，都能提供絕佳的支撐力，告別睡醒後腰痠背痛的困擾。
特別是在農曆新年這個全家團圓的時刻，為辛苦了一整年的長輩或自己換上一層「柔睡保護」，不只象徵著「生活躺贏、步步高升」的好兆頭，更是一份最有感的健康賀禮。讓身體在每一次翻身中，都能感受到被溫柔包覆的幸福感，用最飽滿的精神迎接新的一年！
TENDAYS 舒眠柔睡紓壓床墊 3尺標準單人(20cm厚記憶床)-買床送枕
市價39800 獨家價 32238 (特價走期1/16-3/3)，活動期間限量送枕用＋床用保潔墊
其他人也在看
婚前照顧失智公公掀論戰！洪詩回應了：不是偉大，只是陪伴
藝人洪詩婚前照顧失智公公的往事，近日因一篇舊文被翻出，再度引發網友熱烈討論。洪詩也回應了：是一家人一起照顧。造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
梧棲下田拔蘿蔔 楊瓊瓔回應提名爭議：尊重制度、不存在黨內內參民調
立委楊瓊瓔今（17）日一早參加「梧棲農會57蘿蔔日－2026農趣拔蘿蔔」活動，與上千名民眾一同下田拔蘿蔔，現場人潮踴躍、熱鬧滾滾。楊瓊瓔捲起褲管、彎腰採收，與鄉親比賽誰拔得又快又大，不少民眾搶著合影留念。楊瓊瓔表示，透過活動不僅推廣在地農產，也讓更多市民親近土地。不過，活動開始前，媒體聚焦國民黨台中市長提名協調進度，以及美國對等關稅與台積電鉅額投資承諾所引發的爭議，楊瓊瓔受訪提出完整說明與嚴正看法。楊瓊瓔首先針對近幾週部分媒體報導「台中黨內內參民調」指出，在昨日的協調會議中，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。她強調，目前外界流傳並被討論的相關民調，其來源、方法與結果真實性皆有待進一步釐清，籲外界不要因不明資訊產生誤解，影響黨內團結與社會觀感。在協調機制本身部分，楊瓊瓔表示，協調的本質本來就不是一次會議就定生死，而是要讓制度、方式與時程逐步取得共識，「我從頭到尾都沒有反對協調，也沒有反對任何制度安排」。她進一步說明，過去為了黨內團結，自己曾多次配合其他同志的時程規劃，這在黨內並非秘密，因此將所有時間問題簡化成「誰在拖」，並不符台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頭靠頭舉杯放閃！周杰倫昆凌結婚11年甜到出汁 網：人生勝利組
昆凌於個人Instagram貼出照片，並寫下「Celebrating our 11th wedding anniversary（慶祝我們結婚11周年紀念日）」。除了與周杰倫的合影，她還分享了一張家人與好友的大合照，包括周媽媽葉惠美、昆凌的父親，以及藝人柯有倫、化妝師杜國璋與健身教練浩克等人皆出席聚餐。現場...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發表留言
移景入室 蕩漾金色波光為家景│奢華風│30坪
房屋座落於淡水河出海口，透過大面的落地窗可觀賞浪花潮汐。為了將戶外景色移植入室，天幕中運用四道筆直延伸的弧形板，傳達浪濤起伏的意象。而弧形板皮層則以手刷的特殊漆挹注樸潤氣息，同時也柔化深色帶來的沉寂感。在弧形板中間穿插著黑鏡，於水晶燈飾映照中散落金色光感，如同溫煦的太陽光灑在海平面上，產生粼粼蕩漾的波光。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案
白宮國家經濟委員會(NEC)主任哈塞特(Kevin Hassett)16日在福斯財經新聞網(Fox Business)表...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘇晏霈《人生只租不賣》雙面女房客裝可憐騙租 唐從聖租房曾驚見靈骨塔
《人生只租不賣》由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，是以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像。首播兩集講述何幸琪（陳姸霏飾）為繼承母親房產，不得不加入程軒（黃河飾）的「星河房管事務所」，一夕成公司社畜，剛開工就遇房客嚷嚷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩衝5.7億！ 3生肖財運大逆襲「成吸金黑馬」
威力彩頭獎上看5.7億，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，1月財運大逆襲成「吸金黑馬」，存款數字狂漲、錢包鼓到炸，富貴擋都擋不住！中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
16坪小空間大利用 母女和貓咪的家│現代北歐風
從客變階段即開始精準鋪排，由三宅一秀室內設計團隊打造的現代北歐宅，量身為屋主母女兩人一貓打造專屬空間。16坪溫馨居宅也能住得恰到好處，整體空間採用大地色系與流線造型，搭配特殊漆電視牆，整體氛圍溫暖柔和，呼應屋主母女倆人溫潤氣質。幸福空間 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【馬年最賺刮刮樂】頭獎最高2000萬元！10款中獎率搶先看
過年將至，台灣彩券推出今年馬年限定刮刮樂，共10款，頭獎最高為「2000萬超級紅包」2,000萬元，但中獎率僅排第三，最高中獎率則由「金馬獎」以100％奪冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
全盛期逾200隻"今剩不到30隻" 遊客訪猴硐貓村問:貓呢?
生活中心／陳崇翰 新北報導新北猴硐是有名的貓村，全盛時期超過200隻貓，但最近發現貓咪明顯變少，剩下不到30隻。居民說，多數的貓結紮，加上遊客帶重口味的肉泥來餵，造成貓咪腎衰竭。負責照顧貓的貓公所，目前又還沒找到新團隊營運。里長建議，動保處未來進行有計畫繁殖，才不會讓貓村虛有其名。兩隻貓咪在草皮上快樂追逐，虎斑貓、黑白貓、小三花全都有，遊客伸手摸摸頭、拍拍屁股，貓咪一臉享受，相當親人。新北侯硐以貓村聞名，但最近不少人發現，貓的數量明顯變少。當地居民會固定餵食貓咪。（圖／民視新聞）拍拍箱子，要小貓快來吃飯，還真的很聽話。全盛時期貓村有超過200隻流浪貓，有人專門在餵，也有動保處獸醫來巡視，如今只剩不到30隻，主要是因為多數都已結紮，小貓當然跟著減少。當地居民也懷疑，許多遊客帶貓泥來餵貓，貓咪吃過量重鹹的東西，導致不少貓腎衰竭離世。猴硐居民：「因為有區域性，本來我們這一區有40幾隻，新貓老貓算一算，只剩7隻而已。(貓泥)太鹹，不能一直餵，那個只是貓的零嘴，騙牠剪指甲、吃藥，不能一直吃，現在就是都買這個來餵 ，太鹹，腎衰竭。」先前猴硐貓公所的委外廠商自行解約，還在尋找新團隊。（圖／民視新聞）光復里里長周晉億：「最多這裡1、200隻都有，可能比人多，現在少之又少。(建議)動保處那裡、貓公所要負責繁殖貓咪，放出來，養大一點放出來，你可以植晶片。」新北市過去在猴硐設立"貓公所"，委外廠商經營，但先前業者自行解約，還在找新團隊接手。當地里長和居民偶爾也會幫忙照顧，但建議動保處和貓公所應該要有計畫繁殖，否則貓咪越來越少，以後遊客來貓村，都看不到可愛的身影了。原文出處：全盛期逾200隻「今剩不到30隻」 遊客訪猴硐貓村問：貓呢？ 更多民視新聞報導快儲水！6縣市明日停水 最久10小時無水用學測第2天！蔡英文揪考生「對英文答案」 網笑：第一次跟總統對卷子好緊張冷氣團加禽流感雙重衝擊！蛋價明起再漲2元 春節前兩週共漲5元民視影音 ・ 7 小時前 ・ 26
現代風手法長高術 老屋變身精緻飯店宅│現代風│40坪
40年屋齡的矮小老屋，缺乏收納與採光，在芬格設計工程精心翻新設計下，成功將過去的老宅轉變為實用現代風且充滿個人特色的居宅，由林京蔚設計師操刀擘劃，讓屋主展開全新生活篇章，轉化為三代同堂共享的現代飯店風美宅。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迎新春好康一次拿！統一品牌日最後補貨 滿999送整箱茶裏王不囤不行
農曆新年倒數計時，家家戶戶開始瘋狂採買年貨，但除了瓜子糖果餅乾，還有一類「隱藏版必囤清單」常常被忘記，那就是過年期間消耗超快的保久乳、飲料跟泡麵！親戚來訪飲料不夠、小孩吵著要喝茶、半夜肚子餓想泡碗麵，這些「過年突發狀況」最怕就是庫存不足，聰明的主婦主夫都知道，過年前就該趁著優惠一次囤好囤滿，這次「最後補貨潮」必鎖定「統一品牌日」，把旗下最暢銷的保久乳、茶飲、泡麵全部祭出年度最優惠價格，還加碼送限量好禮，不但滿額加送點數，最狂的是指定品滿999元直接送「茶裏王白毫烏龍975ml整箱」，限量100箱要搶要快！Yahoo好好買 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 39
科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max
科技和金融大廠尾牙、旺年會近期陸續舉行，除了年終獎金和現場抽獎外，人人有獎的「哈哈獎」也備受關注! 華碩參加獎就有1萬元，野村投信更大手筆，每人一支新手機，豪發4.5萬元iPhone17 Pro Max犒賞員工，如以256GB的起步價來看，4.5萬元紅包先入帳。太報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 22 小時前 ・ 44
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 4
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 33
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言