露營不想排隊洗澡？櫻家小築「一帳一衛浴」隱私感滿分，台中谷關最療癒的免裝備露營

櫻家小築坐落於群山環繞的東卯山腳下，距離谷關溫泉公園車程約12分鐘，地理位置優越，被群山層層包圍，還可遠眺大甲溪與松鶴部落。來到櫻家小築很有逃離城市喧囂的放鬆呀~

而且櫻家小築是一帳一衛浴的懶人露營設計，床、沙發、空調、吹風機、飲水顆、桌椅…通通有，只要自備衣物、牙刷、牙膏、洗面乳等盥洗用品就可以入住，還可以加購晚餐下午茶，直接賴在櫻家小築玩整天。

▼跟著 Google Map 導航開車過來時要注意，快到前能看到櫻家小築招牌，然後走左側小坡開上去就對囉~

▼櫻家小築園區地圖如下，「weekend上山」是櫻家小築的「餐廳區」，帳棚則有「草原區」的 5 帳與「高地區」的 4 帳。

進房、退房時間與流程

▼到達時門口外側空地就是「停車場」，可以自己找空位停；接著進入園區後，直接到「weekend上山」報到，我們到時老闆娘就已經在門口微笑迎接，超親切~

▼餐廳區旁邊有飲水機可使用，如果懶得出門買飲料，這邊也有罐裝飲品可以買~

(註：酒後不開車，安全有保障)

懶人露營、帳棚房型

▼櫻家小築帳篷園區分成：「草原區」與「高地區」兩區。「草原區」共有 5 頂懶人帳篷；「高地區」則為包區型式有 4 頂懶人帳篷。

高地區四帳包

▼包區型的高地區，衛浴採共用設計，還有一個遮陽戶外桌。獨立空間很適合三五好友、家族旅遊或團體同行，大家聚一起小孩也有玩伴~

▼樹下的吊床看起來好 Chill~

小屋帳

▼「草原區」的 5 個帳棚皆配置冷、暖氣、懶人沙發與獨立衛浴。「小屋帳」背向草地，面向山林與溪谷方向，相較帆船帳多了一份靜謐與隱私感。

帆船帳

▼我們這次則是住在「帆船帳」，帳篷直接面向草地，坐在帳前就能看著草地玩耍的小孩，還能感受山風吹拂與寬闊的自然景色。

▼帳篷前方設有專屬戶外休憩區，擺放一張桌子與四張椅子。不論是白天坐著喝咖啡、傍晚看夕陽，或晚上聊天小酌，都很有露營度假的氛圍~

▼這裡同時貼心準備了簡單的咖啡與小零食可以吃。對了！由於電壓配置考量，吹風機需在帳前使用。

▼走進帳內，我們這次2大2小入住，除了雙人床，還有加一枚雙人床墊給小孩睡。最加分的是帳內還擺放了一張懶人沙發，小薏仁超喜歡，只要一進帳內就想躺，我開玩笑說：你乾脆晚上就睡沙發好了XD

▼旁邊有櫃子、桌上鏡、衣物收納籃可使用；還有冷暖空調，無論春夏秋冬都很舒適~

▼每個帳棚都搭配一個獨立衛浴，浴室備有洗髮沐浴乳可使用，如果需要浴巾也可以告知工作人員索取~

草地活動、夜景

▼露營就是要在草地上放電呀，可以自己攜帶飛盤、跳繩…等玩具玩耍。小薏仁則是和老闆娘借了泡泡玩具玩得不亦樂乎~

▼當夜幕降臨，園區會在黑夜中點起營火，小薏仁自己跑去拉椅子靠近，看著火光吃零食聊天，聽著木材燃燒時發出細微的「嗶啵」聲好療癒~

▼遠離了城市的燈害，谷關的天空顯得格外澄澈，好天氣還能看到滿天星斗，零星燈火與頭頂的星光遙相呼應，很有來到郊外的放鬆~

餐廳

▼早餐、下午茶、晚餐都在「weekend上山」享用，除了戶外區也有室內座位可選擇~

▼下午茶的咖啡與手作布朗尼，都老闆娘女兒自己做的超級厲害，聽說她因為興趣還特地去進修相關課程，並考取證照很專業呀！

下午茶

▼手作布朗尼口感紮實且巧克力香氣濃郁但不甜膩，入口後帶著微微苦甜的層次感，搭配一杯熱咖啡剛剛好。如果不喝咖啡，也有柚子茶可以選擇~

早餐

▼早餐清爽健康，以新鮮生菜沙拉的早午餐餐盤，搭配酥脆可頌與豆漿~

▼如果小孩不愛吃生菜沙拉，也可以加購它們家的手作披薩喔！薄脆餅皮+濃郁起司，紅豆薏仁兩姐妹很喜歡，一下子就完食了~

晚餐

▼加購晚餐櫻家小築準備了豐盛的 BBQ 燒烤 + 火鍋，約定時間一到食材已備好，只需輕鬆開烤。燒烤內容包含牛排、豬排、雞排、秋刀魚、蝦子、小卷與簡單蔬菜，肉質新鮮、調味不重可以依喜好自己沾醬吃，炭火香氣十足。

▼火鍋湯底是原味清湯，搭配豬肉片與蔬菜盤，剛好可以綜合燒烤的膩感，在微涼夜風中享用，氛圍滿點。

我很喜歡櫻家小築的環境氛圍，因為帳數少且一帳一衛浴設計，自在又放鬆，非常適合想要放慢生活節奏時的旅遊選擇。如果加購晚餐下午茶，可以直接賴在櫻家小築玩整天，滿滿渡假氛圍呀！在找谷關住宿的可以參考一下~

櫻家小築

電話：0955 497 989

地址：424臺中市和平區東關路一段359號

櫻家小築 FB 粉絲頁

櫻家小築 LineID：sakura_glamping

文章來源：涼子是也