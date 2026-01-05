即時中心／廖予瑄報導

財政部關務署台北關去（2024）年攔截到3件從加拿大寄出的國際快遞，發現裡面夾帶4包第二級毒品大麻，其中一組包裹的收件地址竟位於南投某露營區。警方發現，露營區的一名賴姓男子負責代收包裹，再由沈男運送到蔡男住處後販售；經追查，一名長期旅居泰國的陳男為該案幕後主嫌。近日南投地檢署宣告本案偵結，並依販毒等罪起訴陳嫌等4人。

刑事局專案小組去年8月接獲財政部關務署台北關通報，指出有3件從加拿大進口的郵包遭攔查，並發現包裹內藏有4包大麻，總重達2186公克，因此也立即展開調查，並報請南投地檢署指揮偵辦。

廣告 廣告

經過專案小組監控追緝，發現這3件郵包的收件地址位在南投縣魚池鄉的某處露營地，並由賴男負責簽收包裹後，藏在露營區內；再由沈男開車接運，送到蔡男位在台中市北屯區的住處，進行分裝銷售。

快新聞／露營區成毒品轉運站？國際包國藏4包大麻 南投地檢正式起訴4人

警方查緝沈男。（圖／民視新聞翻攝）

快新聞／露營區成毒品轉運站？國際包國藏4包大麻 南投地檢正式起訴4人

警方查緝蔡男。（圖／民視新聞翻攝）

根據資料，專案小組去年9月1日時，在蔡男的住處內，查扣到大麻6小包，毛重95公克、大麻3罐，毛重341.5公克、大麻煙油71支等毒品證物；並將賴、沈、蔡嫌等3人，一舉查緝到案。

快新聞／露營區成毒品轉運站？國際包國藏4包大麻 南投地檢正式起訴4人

警方在賴男屋內搜出大量毒品。（圖／民視新聞）





警方後續持續擴大追查，掌握負責操控境外毒品走私幕後主嫌是一名陳男，並在去年9月22日於台中南區將他查緝到案。

警方表示，全案將依違反毒品危害防制條例罪嫌，將陳男等4人移送南投地方檢察署偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／露營區成毒品轉運站？國際包裹藏大麻 4嫌被起訴

更多民視新聞報導

露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌

心虛! 花蓮男誤認仇家跟蹤開槍 遭警逮意外發現毒駕

開車蛇行不打燈! 新北毒駕男恐吞17萬罰單

