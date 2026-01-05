露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌

中部中心／黃毓倫、林韋志 台中報導

露營區淪為毒品中繼站！刑事局中部打擊犯罪中心，接獲關務署通報，攔到來自加拿大的郵包，夾藏二級毒品大麻，警方將毒品查扣以後，用空包裹釣出嫌犯。警方破解犯案手法，嫌犯先將包裹寄出到南投魚池，藏在露營區，再由其他人接手，分裝銷售。

加拿大寄來台灣的包裹，打開後可以看到，裡面裝著二級毒品大麻，重達2186公克。警方接獲關務署台北關通報，不動聲色查扣包裹內的大麻，再讓包裹繼續跑流程寄出去，循線逮到接應包裹的嫌犯。

員警到負責分裝銷售的嫌犯住處蹲點，一舉逮捕蔡姓男子和沈姓男子，分頭喝令他們乖乖配合辦案。





警方蹲點埋伏，逮捕接應毒品的嫌犯。（圖／民視新聞）









明明是用空包裹放長線釣大魚，大麻早就已經被查扣下來，但警方在蔡嫌住處，還是有搜到大麻、煙油以及分裝工具。警方進一步查出，這個跨國運毒集團，由旅居國外的主嫌負責操盤，在台灣的三名嫌犯負責接應銷售。

刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯：「該運毒集團陳姓主嫌，長期旅居國外，此次為走私大麻毒品，來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌，在國內負責大麻銷售管道，再透過賴嫌以南投露營區，作為掩護，協助收領大麻毒品國際包裹，進而完成毒品販運網路。」





警方趁主嫌回台探親上門逮人（圖／民視新聞）









貼近大自然的露營區，竟成了毒品中繼站，所幸販毒集團利用國際包裹闖關失敗，警方先逮捕接應的三名嫌犯，再向上溯源，逮捕回台探親的主嫌，徹底瓦解毒包裹販毒集團！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

