露營場合法化添新頁 竹縣核發首件農牧用地露營場登記

首件農牧用地申請露營場設立登記案件，由五峰鄉的「鹿林濤營地」奪得頭籌。





新竹縣政府29日核發轄內首件農牧用地申請露營場設立登記案件，由位於露營產業熱區五峰鄉的「鹿林濤營地」奪得頭籌，象徵竹縣近年積極輔導露營場合法化政策已展現具體成果。縣長楊文科表示，自中央修法開放非都市土地有條件設置露營設施以來，縣府即主動輔導業者依規申請，首件完成合法登記的案例，對其他露營業者是一大鼓舞，預期後續申請案件將更加踴躍。

楊文科指出，自中央111年修正相關法規，開放非都市土地的農牧及林業用地，在低度開發並符合安全、環保等前提下，得有條件容許設置露營設施。縣府便啟動輔導機制，協助業者循序完成第一階段土地使用許可及第二階段露營場設立登記，同時也針對不符申請條件、位處環境敏感區的業者輔導退場，原列管15家業者已於114年11月底全數完成退場作業，兼顧產業發展與環境保護。

目前新竹縣第一階段取得土地使用許可的露營場業者共計189家，其中既有業者86家、新設業者103家，顯示露營產業在合法制度下持續穩健發展。縣府亦提供多元諮詢管道，包括Line@線上諮詢、電話專線及官方網站專區等服務，協助業者釐清法規、完善申請文件，降低合法化門檻。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，疫後國人旅遊型態轉變，露營成為深受歡迎的旅遊休閒選項，竹縣擁有山、海及湖等自然景觀，尤其尖石、五峰原鄉地區，具備獨特山林景致，是國內重要露營據點。這次通過露營場設立登記的首家業者為「鹿林濤營地」，位於五峰鄉桃山村，面積約5230平方公尺，規劃18帳草地或木棧營位，提供民眾安全、合法且親近自然的露營體驗，成為縣內第8家合法露營場，相關資訊已於交通部觀光署合法露營場資料查詢專區公告。

傳播行銷處說明，露營場申請人於取得第一階段土地使用許可後，即可依核准計畫書興建相關露營設施，並於完成水土保持工程、取得完工證明及建築物使用執照等文件後，續辦第二階段露營場設立登記。截至目前，縣府已受理6家露營場業者設立登記申請案，後續將依程序辦理會勘及跨局處審查，持續輔導業者合法經營，打造安全、有序且永續發展的露營環境。



