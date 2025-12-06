露營愛好者小心！南投營區350公尺外「熊出沒」

生活中心／李汶臻報導

今年以來日本熊患嚴重，接連傳出有棕熊、黑熊頻繁闖進人類生活區，熊隻暴力攻擊居民的事件更是頻發。如今，連台灣也出現黑熊在外趴趴走，南投仁愛鄉日前接獲兩起居民通報，稱分別在兩處山壁看見黑熊攀爬峭壁的身影。而這兩處熊出沒的地點全位在海拔1千公尺以上，且附近都以茶園居多，其中一處峭壁350公尺外還有露營區。消息曝光後，讓不少民眾心驚驚。

日本近來屢傳出熊傷人事件，引發民眾恐慌。如今，台灣也傳出黑熊出沒事件，林保署南投分署12月初分別接獲南投仁愛鄉南豐村和翠華村部落居民通報，表示在當地目擊到黑熊在峭壁上移動。從畫面可見，南豐村部落民眾拿著手電筒、光束直射山壁，樹叢間閃爍的兩個光點正是黑熊的眼睛，黑熊似乎意識到自己被人類發現，隨即轉頭並在山壁上快速移動。

廣告 廣告

南投露營區350公尺外閃神秘身影！竟是黑熊「見人轉頭急走」畫面流出

有民眾通報，南投仁愛鄉一處山壁上有台灣黑熊出沒。（圖／民視新聞）





據了解，這隻台灣黑熊現身在約海拔1025公尺的地點，附近是茶園，且距離約350公尺處還有一處露營區。而同樣在仁愛鄉，翠華村居民也通報稱，在目擊到海拔1731公尺處的峭壁上，看見黑熊身影。而附近也以茶園居多。

南投露營區350公尺外閃神秘身影！竟是黑熊「見人轉頭急走」畫面流出

南投仁愛鄉南豐村和翠華村部落居民，分別通報有黑熊出沒。（圖／民視新聞）





值得一提的是，仁愛鄉的這兩處地點是首次接獲民眾通報，南投分署已啟動相關監測及預防工作，除了在現場架設紅外線自動照相機外，也提醒民眾近期是黑熊的活動期間，應儘量減少夜間外出，並聯繫營區老闆加強宣導，請遊客妥善保存食物及廚餘。此外，營區內的蜂箱也被暫時移除，以免吸引黑熊上門。

原文出處：南投露營區350公尺外閃一團黑！是台灣黑熊「見人轉頭急走」畫面流出

更多民視新聞報導

週休3日「連署過關」勞動部回應了！網揪1關鍵：不可能

奪命化學槽底藏「撒旦之母」 恐攻份子愛用原因曝

巨蜥拖走女嬰啃食！內臟「裝袋塞屋縫」狠母被逮

