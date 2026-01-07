露營擦愛火！男星「秘戀3年」另一半也是圈內人 撐拐杖現身宣布結婚

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本女團「SKE48」前成員松井珠里奈先前拋出結婚喜訊，證實嫁給秘戀3年的男團成員辻本達規，如今兩人也雙雙出席記者會宣布婚訊，同時還分享兩人相愛的過程。

根據日媒報導，辻本達規因為在上個月演唱會不幸右腳腳跟骨折，因此只能撐著拐杖現身結婚記者會，而他跟另一半松井珠里奈還特地穿上和服來向大眾宣布結婚消息，並在鏡頭前露出婚戒，伴隨甜蜜笑容，幸福完全藏不住。

辻本達規在記者會上也分享跟松井珠里奈的相戀過程，提及緣分是在一次的散心露營，他表示最開始兩人對彼此都不感興趣，但經過數月的相處後，感情逐漸升溫，最終才成為男女朋友，如今愛情也修成正果。

辻本達規（左）跟松井珠里奈（右）結婚了。（圖／翻攝自IG）

