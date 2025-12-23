露營租借陷阱多！新北消保官查核契約 4業者違規已改善

（記者陳志仁／新北報導）歲末露營熱潮帶動設備租賃需求，為保障市民消費權益，新北市政府消費者保護官（下稱消保官）近期針對轄內6間露營設備租借業者進行行政調查；結果發現其中4間業者於租借契約中，訂有不符公平合理原則之條款，經要求後已全數完成改善，業者均已完成改善。

圖／歲末露營熱潮帶動設備租賃需求，新北市政府消費者保護官針對轄內露營設備租借業者進行行政調查。（新北市政府法制局提供）

消保官鄭忠育說，調查重點包括「定型化契約條款」及「設備安全管理」，調查過程中發現，部分業者於契約中約定「消費者須對租賃商品之毀損或滅失負完全責任」，或「消費者使用租賃商品所生損害概由自行負責」，恐有違反消費者保護法第10條之1規定之虞；經輔導後，相關條款已修正為「僅於可歸責於消費者時，始由消費者負責」，避免業者藉免責約定，規避依法應負之賠償責任。

鄭忠育指出，部分業者對於租賃商品毀損或滅失，逕以固定比例或原價計算賠償金額，例如規定「床墊一律以7折計算」、「商品滅失須以售價85%賠償」等；不過，租賃商品經使用後已有折舊，若未合理反映實際耗損情形，恐違反消費者保護法第12條公平合理原則，已輔導業者改採「依折舊核算賠償費用」，使賠償計算更為合理。

鄭忠育補充，因露營常使用卡式爐、電熱毯等屬商品檢驗法規定之應施檢驗商品，消保官亦同步稽查相關設備，確認業者提供之商品皆依法張貼商品檢驗標識，以確保消費者使用安全；提醒業者應遵守相關法令，提供合法且公平之契約內容，也呼籲消費者租借前詳閱契約條款，取用設備時確認數量與狀況，如有爭議即時反映，以共同維護消費權益。

