露營設備租賃契約藏陷阱 消保官：毀損賠償應依折舊核算

露營活動近年成為民眾戶外休閒的首選，露營設備租賃服務的需求隨之大增。為保障市民權益，新北市消保官針對新北市境內6間露營設備租借服務業者行政調查，發現有4間業者對於租借商品賠償條款有違反公平合理原則，或是對於消費者使用租賃商品發生危害時訂有免責條款。不合格業者均在消保官要求之下已立即改善完成。

消保官指出，行政調查時，發現有業者在租借契約中約定「消費者應對於租賃商品的毀損或滅失，負完全責任」或「消費者使用租賃商品發生損害，應自負完全責任」，有違反《消費者保護法》第10條之1規定之虞，因此輔導業者改善為「可歸責於消費者時，始由消費者負責」，以免業者藉此免除對於消費者應負擔的損害賠償責任。

另有業者於契約中約定「床墊倘有毀損情形，一律以7折計算」、「商品倘有滅失情形，以售價85％ 賠償」或「商品倘有毀損滅失情形，以原價賠償」，但商品經使用後已有折舊，若一律以固定金額或以原價賠償，有違反《消費者保護法》第12條公平合理原則的情形，輔導業者改善為「依折舊核算賠償費用」，以更合理公平計算賠償金額。

值得注意的是，現行露營設備租借市場中，民眾除租借帳篷、天幕等設備外，也常租用「卡式爐、電熱毯」等屬商品檢驗法規定的應施檢驗商品。為確保消費者使用安全，消保官亦同步稽查上述商品，確認業者提供的應施檢驗商品皆依法張貼商品檢驗標識，降低使用風險。

消保官提醒所有露營設備租賃業者，應遵守消費者保護法等相關法令規定，提供符合法規的定型化契約，保障消費者權益。同時，也提醒消費者在租借設備前，務必詳細審閱定型化契約內容；取用設備時，應當場確認設備數量及狀況，以保障自身權益。

