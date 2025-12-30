露營鄰帳開趴到半夜！身分曝光竟是《流星花園》女星 網全怒了

娛樂中心／綜合報導

43歲韓國女星李施昤（이시영，又譯李詩英），過去因為《流星花園》、《花樣男子》、《富翁的誕生》獲得大眾關注，近來則是未經前夫同意植入胚胎、產下女兒引發討論，沒想到她日前又捲入露營擾民爭議。隨著輿論延燒，李施昤終於透過IG發聲致歉：「對於在露營場感到不便的那位朋友，真的非常抱歉 。」

李施昤被指控開趴到深夜。（圖／翻攝自李施昤IG）

一名網友日前在露營社團發文爆料，控訴李施昤一行人在京畿道楊平一處露營場深夜開趴，一群人不但大聲播放音樂，還使用麥克風主持團康遊戲，讓原PO苦不堪言。原PO更指控，一群人隔天下午在營區玩起尋寶遊戲，不停穿梭在他們的帳篷區附近，讓他受不了提早退房。

李施昤道歉聲明。（圖／翻攝自李施昤IG）

針對網友指控，李施昤表示，她在露營區被告知僅有自己一組完成預訂，因此誤以為現場沒有其他露營客，事後才得知當晚有另一組客人入住。李施昤進一步解釋，她當天帶著孩子同行，較晚抵達露營場，且僅短暫停留數小時便先行返家，因此並不清楚詳細狀況。最後，李施昤強調，自己一向重視露營時應有的禮貌，對於此次造成他人困擾，她深感抱歉，不過仍有部分網友不買單。

