「露絲襪就免單」杭州麵館老闆被控騷擾女遊客 還對長相打分

一名女子12月29日到浙江杭州旅遊，在一家麵館用餐時遭老闆一桌人騷擾，對方邀請喝酒，被女子一行人拒絕後，對方開始對其進行長相打分，甚至說出「把絲襪露出來就免單」。杭州市公安局拱墅區分局發布警情通報稱，涉事38歲洪姓男子因酒後多次對他人言語滋擾，已被依法行政拘留。

據當事女子在社交平台發文及相關媒體報導，12月29日，女子與朋友到浙江杭州旅遊，當晚在拱墅區上塘街道一家麵館用餐。期間，鄰桌一名男子先後邀請其朋友飲酒，遭到明確拒絕後，仍持續糾纏，女子稱：「我們一直在拒絕，回去之後，這個男人就說我們醜，另外一桌又說我們好看，對我們進行打分……」，相關言語令他們感到不適。

當事人稱，在準備結帳離開時，該男子再次進行言語騷擾，甚至說出「把絲襪露出來就免單」等不當言辭。女子隨即表示將保留證據並報警處理。其後，她將相關經歷及現場影片發布至社交平台，引發網友廣泛關注與討論。

12月30日，向陽視頻援引杭州市上塘派出所消息稱，警方已受理該案，並將涉事嫌疑人帶回派出所調查。當天，媒體聯繫涉事麵館周邊多家商戶了解到，該麵館仍正常營業。

當晚，杭州市公安局拱墅區分局發布正式警情通報。通報指出，12月29日，受害人及其朋友在上塘街道某麵館用餐時，被鄰桌顧客洪某某酒後多次言語滋擾，相關行為已構成違法。目前，公安機關已依法對洪某某作出行政拘留處罰。

該事件在網路上引發熱議。不少網友對女子的遭遇表示憤慨，「杭州如此國際文明的城市，居然還存在這種下三濫？」「還是應加上流氓罪的！」「喝二兩貓尿不知道自己姓什麼了，酒品太差。」但也有人說：「這就是句玩笑，脫個絲襪有什麼呢？」同時，警方的快速回應與處置結果也獲得部分網友肯定。

當事女子表示，選擇報警和公開發聲，並非一時衝動。她認為，即便需要付出時間和精力，也希望透過自身行動，讓不當言行承擔後果，促使類似事件減少發生。

