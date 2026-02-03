露餡？中配立委李貞秀稱「只有中華人民共和國國籍」！林楚茵轟「效忠哪國都搞不清楚」：一開口暴露是中共代言人！

民眾黨中配立委李貞秀今（3）日宣誓就職，卻稱「唯一只有中華人民共和國國籍」，並強調自己辦理放棄中國籍不被受理。綠委林楚茵抨擊，李貞秀領中華民國薪水、當中華民國立委，結果一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是「口誤」能輕輕帶過的嗎？

林楚茵今日在社群平台Threads上發文表示，什麼叫「真心話藏不住」？民眾黨立委李貞秀面對媒體詢問，脫口而出：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」

林楚茵抨擊，李貞秀領中華民國薪水、當中華民國立委，結果一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是「口誤」能輕輕帶過的嗎？

另外，林楚茵指出，李貞秀說回中國放棄國籍「不被受理」，不就正好證明她現在「仍持有中國國籍」？中國公安局不幫你辦，那是李跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就李的理由，更不要拿來情勒台灣人接受！

林楚茵說，要擔任中華民國公職，就是「只能擁有中華民國國籍」，這是法律問題，任何國籍都一樣，不會因為是中國人就法外開恩！

林楚茵大酸，民眾黨最愛講「公開透明」，難道現在要帶頭挑戰中華民國法律紅線，堅持給李貞秀特權嗎？不符資格就該依法解職，也請立法院和韓國瑜院長不要讓違法不符規定的人就職！

（圖片來源：林楚茵臉書、三立新聞）

