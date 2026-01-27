即時中心／林韋慈報導

館長陳之漢在25日的直播中透露，他過去常與立委黃國昌交流。陳之漢表示，自己自去年6月首次訪問中國上海返台後，黃國昌曾非常關心他；當時，他向黃國昌分享中國對他的友好與上海的發展情況。隨著訪中次數增加，去年8、9月大罷免結束後，陳之漢與黃國昌共進晚餐時，甚至提出邀請，「老師，要不要跟我一起做直播？我覺得你可以成為第一位政治人物直播，降低仇恨，讓台灣不要陷入戰爭。」

陳之漢指出，黃國昌當時因政治人物普遍恐中而感到害怕，擔心若訪中或參與直播，會被扣上「中共同路人」的帽子。但黃國昌表示不排斥，仍需慎重考量。他還透露，自己近期結束直播帶貨後，再次與黃國昌會面時，持續向他介紹中國的優勢，包括市場規模及民眾友善，「並非如民進黨所言那般」。他希望黃國昌能親自觀察中國，理解台灣的需求。

他表示「大家都中國人」，黃國昌日前也提到祖籍在哪，他認為應該與中國交流，「我們去看看中國進步在哪？老師也願意。」他表示，黃國昌知道自己不會害他。

不過，過去就曾有日本政治人物指出，中國會以招待「甜點」方式拉攏政治人物，目的是控制與影響對方。這位日本人士表示，中國政府情蒐精準，甚至在國際會議後，安排旅館房間出現符合目標喜好的女性，並以流利日語交流，但這種「甜點」只會讓人受控，而且要求絕非一次，會越來越超過，根本是「粉紅陷阱」。

原文出處：快新聞／露餡？館長表示「大家都是中國人」 邀請黃國昌一起加入直播

