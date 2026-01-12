露鳥逛知名百貨…搭電梯「偷頂」女顧客屁股！變態男大生逞慾還全程錄影

記者陳弘逸／高雄報導

男大生趁搭電梯時，裸露下體並碰觸另名女顧客屁股，犯案過程，還用手機錄影。（示意圖／PIXABAY）

高雄康姓男大生18歲時，脫下褲子裸露生殖器，並用衣服遮掩，趁搭乘高雄市某知名百貨電梯時，用生殖器官碰觸另名女顧客小花（化名）的屁股，還拿手機拍下犯罪過程；當下女方察覺有異告知父親，當場制止並逮人；康男挨告後，自白認罪，法官考量，他無前科、智慮甚淺，仍具悔意，判緩刑3年，須付保護管束，要到指定醫療機構完成精神治療或心理輔導。

判決指出，康姓男大生2025年7月26日午夜0時25分許，在高雄市某知名百貨，脫下褲子裸露生殖器，並用衣服遮掩，趁搭乘電梯時，用生殖器官碰觸另名女顧客小花（化名）的屁股，還拿手機拍下犯罪過程。

當下，小花察覺有異，立刻告知同行的父親，當場制止康男行為，並報警提告。警詢、偵查時康男自白認罪，被檢方依公然猥褻罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官考量，康男無前科，為初犯，行為時年僅18歲，智慮甚淺，坦承犯行，仍具悔意，能積極面對過錯，對社會規範認知並無重大偏離，若令其入監服刑，無助重返正常生活，恐未收教化之效。

因此，法院審理後，將康男依公然猥褻罪，判處5個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並須到指定醫療機構完成精神治療或心理輔導之處遇措施，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

