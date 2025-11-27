霸佔人行道！業者亂移他人機車擺拒馬 警：可依法開罰

台中市 / 綜合報導

台中市一名男子日前把機車停在人行道，機車卻接連好幾次被一旁的營造業者移到其他地方，並擺放自己店家的拒馬。當事人向業者反應了好幾次，對方卻都認為自己沒錯，甚至揚言要是被罰，他來繳罰單。直到員警來關切，他才乖乖移回店家內，但等到員警走了又默默擺回，對此警方說，在道路堆積妨礙交通的私人物品，可依規定開罰1200到2400元。

營造業者VS.員警說：「我放在這邊也沒違法，這個有違法。」男子站在人行道上跟員警溝通，強調自己沒違法，但員警比著眼前這個白色拒馬，說東西就是不能這樣擺已經違規，男子這才把拒馬移回自己店門前。

原來這名男子是台中西屯區，這間營造公司的業者疑似是董事長，民眾拿手機錄下，相當不滿的說，這位營造公司業者，已經不是第一次擅自移動他的摩托車，牽到別的地方接著再把自己的拒馬，霸佔在人行道上，甚至還理直氣壯地跟他說，如果有被開罰單他來繳，總是認為自己沒有錯，直到員警到場他才把拒馬移回去，但根本沒學乖，警察走了他又馬上放回來。

附近鄰居說：「他就喜歡移別人的摩托車，當作自己的地方，把那個牌子移到機車停放的地方，警察昨天就有來，昨天就跟他說放這是違規的，拿回去，警察走，馬上拿出來。」不過貼文PO上網，不少網友質疑，難道當事人把機車停在人行道就沒有違規嗎？

台中市停車管理處課長梁家毓說：「寬度3公尺以上之人行道，在不影響行人通行前提下，得依公告可停車處所開放停放機車與自行車。」機車可以停在寬度3公尺有上的人行道，但是雜物跟私人物品，可不能亂擺。

第六分局市政派出所副所長劉權漢說：「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，將依道路交通管理處罰條例第82條處，行為人新台幣1200以上2400元以下罰鍰。」營造業者，把其他人的車輛移到別的地方，自己霸佔人行道，這樣的行為已經違規，要是下次再被警方發現，就得吃上罰單。

