霸佔公會十年2／金流破億、搶龐大資源選舉激烈 權力盤根淪「福委會」

建築師公會與地方建管單位業務息息相關，通常也會高度採納公會專業意見，而協助審查、鑑定及出席開會也都能領取車馬費。（示意圖／苗栗縣政府提供）

台北市建築師公會被爆出理事長黃秀莊及理監事團隊自2012年當選至今，皆未交接改選。建築師們就分享「公會黑幕」，有2/3的會員都超過60歲以上，且大多會員已很少執行業務。過去建築界的老前輩建築師潘冀也曾投書媒體，直指公會是「福利委員會」。

為何大家搶破頭加入北市建築師公會？一名建築師表示，有機會擔任台北市建管處任建照審查委員，一來是求個名，二來可以接觸到北市建商和建案，作為一個開拓案源的管道。而作為北市公會的理監事成員，又掌握了福利與資源，不只台北市，各縣市公會皆如此，所以每到選舉才會競爭激烈。

更進一步了解，事實上，全國各地建築師公會對公共事務具有相當影響力，地方政府審查建照，在目前技術行政分離審查作業上，針對建築法規認定基準市府會聽取公會意見為主要意見；6層樓以上或是符合公眾使用建築物的室內裝修，包括牆壁、天花板等固定於結構上的修整，也要透過建物築師公會核可才能動工；若民間發生建築施工損鄰案件、建築結構有海砂屋等爭議，需法院鑑定，通常也都找建築師公會專業協助。

2018年，潘冀就曾投書媒體點出公會問題，其中多次提及台北市建築師公會，當時正值台北市建築師公會第18屆，應改選而未改選。（圖／翻攝潘冀聯合建築師JJP Architects臉書）

國內知名建築師潘冀就曾於2018年以【建築師公會改革專題】投書媒體《獨立評論》，當時正值台北市建築師公會第18屆，應改選而未改選。

潘冀投書的內容提到，除收會員會費外，建築師公會可代收預繳設計費，以及每案請照需繳工程造價萬分之四的事業費給公會，錢多的時候總額高達好幾億，因此，「公會理事長自然成為各方競逐的職位。」而當選的理事或理事長，只要開會就可領出席費，又因幫政府審查建案、鑑定結構安全等，也可有收入，掌握的資源與經費頗為可觀。

他也點出，台北市建築師公會理事有許多是建築相關工程公部門轉任，「他們很懂行政程序，前後連結成長年盤據公會理事、理事長位置的人。」「偶爾雖有些表現不錯的建築師能獲選理事，但他在幾十個理事中，勢單力薄，很難發揮作用，做不了事。」

潘冀也在文中指出，公會每年重陽節辦大型「敬老」活動，給70歲以上的建築師聚餐並致贈敬老金，他認為這是在任理監事籠絡已較少執業的長者，以爭取支持。他當時即痛批，北市建築師公會需要有理念、有遠見的理事會，而非「福利委員會」。

潘冀今年已84歲，記者盼能與潘冀再次談談公會事務，不過事務代為回應，潘先生近年已沒參與公會婉拒。

建築師莫國箴認為，公會必須交給有在執行業務的會員去運作，但現在公會重要幹部多是「類停業」的「老前輩」，應該改選交棒給年輕人。（圖／翻攝莫國箴Moek Mo臉書）

不過，今年50歲的建築師莫國箴也認為，公會的現有結構及制度難以完整發揮為會員爭取執業權益或專業技術交流的功用。

他直言，有很多資深建築師，具備多重會籍資格，喜歡去插手干預非事務所登記本籍公會的運作，也有一群早已經沒有在持續執業的、類停業的前輩，每天置身「搞公會」，散佈批判公會言論並製造偏執對立，嘴巴上都說為年輕建築師謀福利，事實上根本不懂年輕建築師的實際需要。

他認為，公會服務要貼近會員需求，必須交給一群有熱情、有在執行業務的會員去運作，也需要不時納入新血、世代交替，這樣產業才能跟政府、業界保持互動和活力。

40歲代表建築師劉獻文也感嘆，現在建照量剩以前的1/3，年輕建築師又越來越多，他所期待的公會是能讓執業環境更好，提升建築師業務廣度，精進建築師的專業。但現況是很殘酷的，不只台北市，每個地方公會都有這種情況，將近2/3是60歲以上會員，大家在乎的都不是執業上的事物，比較多關心福利面，「最後加入的年輕人也被同化，這生態要改變還需要點時間！」

呂欽文認為公會應該積極與社會公益連結。圖為今年11月，新北市建築師公會與大阪府建築士會締結友好，未來兩公會將針對耐震工法、法規及建築品質等各層面進行交流。（圖／新北市建築師公會提供）

「建築師公會在社會上的評價不是那麼高，最主要原因還是建築師自己不夠爭氣！」長年積極參與公共議題、台灣建築界改革運動靈魂人物呂欽文不客氣的點出問題核心：「公會的品質要改革！」怎麼提升公會形象、讓公會在社會上有話語權、講出來的意見能被重視，是公會改革最大目標。

他認為，公會應有理想性，不只是為了公會本身的利益，也為建築師的終極利益，還要積極參與社會活動、加強與公共利益的連結。若建築師公會裡的成員本身的視野跟氣度能改變的話，公會的文化、體質也會改變，但這需要一步步來。

他也點出，新北市建築師公會近年舉辦許多與國際交流、律師交流的活動，以及鼓勵學術活動、積極參與災區的修復，都是很棒的作為，已開始帶頭往理想這方向前進，相當值得讚賞和期待。

