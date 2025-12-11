霸佔國有地蓋停車場撈錢！藍委廖先翔之父急刨水泥仍被起訴

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委廖先翔之父、前新北議員廖正良，被控近4年非法占用4筆國有土地，私自鋪設柏油、設置地基經營停車場營利，遭檢警查獲時雖連忙動工刨除水泥，但仍被查出完整違規事證。士林地檢署調查認為，廖男明知土地屬財政部國有財產署、交通部公路局管理，卻仍長期無照使用，並向承租人收取停車費獲利，犯罪構成明確，依竊佔罪提起公訴。

起訴書指出，廖正良明知位於汐止區水源段多筆土地屬國有，且無任何合法使用權源，卻基於牟利意圖，自2021年3月起在該處鋪設擋土石塊、瀝青路面，並實際經營停車場，構成竊佔不動產。汐止分局獲報後前往查察，並將案件移送檢方偵辦；地政事務所亦多次丈量，確認停車場確實坐落於4筆國有地上。

檢方表示，被告於偵查中坦承在國有土地上施工與經營停車場。另有證人證稱，曾受廖男委託在該處鋪設柏油；另同案被告亦指出，現場柏油確為廖男施作，且他曾協助管理停車位。

多份地政丈量成果圖、現場勘驗照片，以及土地登記謄本均證實，該處土地分屬國產署及公路局管理。

檢方指出，竊佔不動產從占用開始即告既遂，此後只是違法狀態繼續，依法屬一罪。廖男後續已拆除部分鐵皮棚架，並向國產署及公路局補繳使用補償金，也刨除部分水泥與柏油，但檢方仍認其行為已構成竊佔罪，依法提起公訴。

廖先翔與廖正良父子2人先前才遭國有財產署北區分署告發，占用汐止石硿子段國有地及違規使用山坡地案，發現涉案土地在2023年12月14日才完成國有地登記。其中，廖正良興建時間更早，難認其明知屬國有地；且該處與廖家共有土地相連，不排除誤蓋可能。

檢方當時認為，山坡地部分因屬家族共有，不符「他人或公有土地」要件，加上廖正良已拆除違規設施並申請合法化，無證據顯示其故意違反規定；另水電與門牌申請均查無不法，因認欠缺犯罪事證，將2人不起訴。

