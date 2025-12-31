霸佔地下室當成家！加州250KG黑熊趕不走 屋主崩潰：沒完沒了

美國加州阿爾塔迪納（Altadena）一名男子強森（Ken Johnson）的住家地下室，有一隻重達550磅（約250公斤）的黑熊已經盤踞長達一個月，儘管多次嘗試驅趕仍無法成功，強森瀕臨崩潰，這頭熊甚至損壞了瓦斯管道，導致他不得不關閉瓦斯。

一隻黑熊闖入民宅地下室不走，屋主瀕臨崩潰。（示意圖，非當事黑熊／PIXABAY）

強森透過監視器畫面發現，自感恩節以來，這隻黑熊就不斷在他的房子周圍遊蕩，最後甚至擠進房屋下方的地下室。由於家中沒有養狗，強森曾嘗試播放狗叫聲試圖嚇跑黑熊，但這隻熊完全不為所動。

據CBS新聞報導，強森表示他能聽見黑熊在房屋下方抓撓的聲音，他擔心某天這隻熊可能會從客廳地板衝破而出。強森說：「我覺得牠在那兒待的時間越長，牠就會越自在，這件事恐怕沒完沒了。」

加州魚類及野生動物部門（California Department of Fish and Wildlife）自從接獲通報後，已在現場架設多台攝影機，並多次嘗試引誘黑熊離開，但都未能成功。數週前，他們設置了一個大型金屬籠陷阱，並噴灑櫻桃和焦糖氣味作為誘餌。12月16日，陷阱中確實捕獲了一隻熊，但官員表示那是另一隻熊，並非目標對象。

魚類及野生動物部門表示，他們仍會努力協助解決問題，但黑熊離開後，強森必須自行負責加固房子的安全措施。

強森無奈表示：「這真的非常令人感到無力。我家下面有一隻熊，而我卻一籌莫展！」

