霸凌下屬又涉貪一審判4年6月 謝宜容二審「拚緩刑」當庭拭淚說「4字」

前勞動力發展署北分署長謝宜容(戴帽者)涉貪，二審出庭拚緩刑。侯柏青攝



時任勞動力發展署北分署長謝宜容，去年被控霸凌吳姓分析師導致輕生，結果霸凌案沒事，竟被查出圖利廠商、侵占公有財物。一審判決認證謝用「高壓強勢風格」領導北分署，依貪污罪重判4年6月，她針對量刑上訴。高院今天首度開庭，謝宜容鮮少發言，律師則力拚緩刑，主張應援引「情堪憫恕」條款減刑，法官同意列入爭點，她當庭邊拭淚邊對法官說「謝謝、謝謝」。

高院今天首度開庭，謝宜容提前50分鐘「戴帽子口罩」躲媒體，雖然聘請3名律師辯護，但看起來神情顯得憔悴，而且幾乎全部委託律師代為發言。

律師團主張法院應給予緩刑，並提出量刑有利事證。律師團表示，懲戒法院有開庭審理，而且曾向機關調資料，由於涉及量刑事項，律師有必要調閱書證，希望高院給予充分時間處理。

律師團也解釋，謝宜容符合《刑法》第59條「情堪憫恕」條款。律師說，一審沒有審酌北分署固有的機關文化，或許採購案的承辦人員在採購案的規劃期間，就習慣性先接觸廠商詢價，這可能是在法律邊緣的「便宜行事」，因而聲請北分署採購股長作證。律師團指出，謝宜容究竟是用「個人意志」改變機關固有文化，還是機關裡面本身有「便宜行事」的風氣，這些都可能影響量刑。

法官表示會將此列入爭點，謝宜容聽到法官的決定，邊擦眼淚邊感動得向法官作揖，連說兩次謝謝。但她離開法院時，面對媒體提問不願發言。

謝宜容在霸凌案發生後曾錄影公開道歉。資料照。翻攝影片

事情回到一開始，在北分署任職的吳姓分析師，前（2024）年遭職場霸凌輕生，外界撻伐時任分署長謝宜容是元凶，引發喧然大波，時任勞動部長何佩珊因而應聲倒台，由時任綠委洪申翰接手救火迄今。

新北地檢署介入調查這起霸凌案，找不到謝宜容涉嫌霸凌的鐵證，卻意外查出她涉嫌圖利業者及侵吞禮盒的案外案，依貪污罪聲押獲准並起訴。謝宜容起訴後獲交保100萬元、配戴電子腳環。

一審認定謝宜容涉及3大罪，分別是兩個圖利罪、一個侵占公物財物罪。她在新莊分布整修工程案採購中圖利習羿，判處3年刑，另在主視覺採購設計案圖利習羿，判2年6月；她也涉及侵占三節禮盒，此部分判2年6月，合併應執行4年6月、褫奪公權4年，並沒收2萬901元犯罪所得。

除了謝宜容以外，被起訴的6名官商全數緩刑。北分署公務員部分，劉姓女主任判1年4月、緩刑2年，須支付公庫10萬元；簡姓男股長1年8月、緩刑3年、支付公庫10萬元；郭姓女督導員1年4月、緩刑2年，支付公庫5萬元。廠商部分，習翌負責人林峯白2年、緩刑4年並支付公庫15萬元，胞弟林峯立1年8月、緩刑3年，支付公庫10萬元；借牌的徐姓業者判5月、緩刑3年，另支付公庫10萬元。6人分別被褫奪公權1到4年不等。

前勞動力發展署北分署長謝宜容(戴帽者)涉貪，二審包緊緊出庭。侯柏青攝

