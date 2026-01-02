霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好

社會中心／台北報導

張文涉隨機殺人案，釀4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。

社會高度關注這起重大刑案的發生原因。案發後曾外流一張疑似張文哥哥留下的卡片，內容指稱弟弟曾遭校園與軍中霸凌，文末署名「張嫌兄長」。然而，專案小組深入訪查張男過去的求學階段、軍旅生涯以及家庭職場生活，完全未發現任何遭受霸凌的具體證據；此外，調查顯示張男近期並無感情受挫或與家人爭執等情緒刺激紀錄，警方坦言，至今仍無法解開他為何選擇走上極端之路的謎團。

在數位證據採證方面，張男於案發當天在租屋處惡意縱火燒毀筆電，儘管鑑識人員發現硬碟幸運未受損，但設有高強度加密。警方雖委請原廠技術人員協助並嘗試系統破解，最終仍無法存取內部資料。原本寄望能從電腦中找到犯案動機或遺書的線索，最終只能無功而返。

專案小組深入訪查張文過去的求學階段、軍旅生涯以及家庭職場生活，完全未發現任何遭受霸凌的具體證據。（圖／翻攝畫面）

目前警方掌握最關鍵的證據，來自張男雲端資料中的犯案計畫。內容顯示其心思極為縝密，從縱火時間、投擲煙霧彈地點，甚至連休息與用餐時間都已安排妥當，唯獨完全沒有規劃「逃生路線」。警方據此歸納出張男的「4大行動」步驟。

第一步：縱火焚毀租屋處所有物品，象徵「已無回頭路」

第二步：計畫在台北車站內投擲汽油彈與煙霧彈，製造大規模驚恐與傷亡

第三步：轉往捷運中山站外進行隨機殺人

第四步：將誠品南西店6樓設定為行動的「最終站」。

警方還原案發過程指出，張文先在中山區連續縱火以分散警消救援量能，隨後攜帶爆燃物與刀械步行至台北車站M區出口。原定在此投擲爆裂物製造混亂，但因遭遇余家昶（57歲）挺身阻止，張男因此被迫改變行動模式，並未在車站內引爆。

隨後，張文轉往捷運中山站外及誠品南西店展開殺戮。他先砍傷一名蕭姓騎士，接著衝入店內刺殺王姓店員致死。鑑識報告顯示，張男全程均瞄準被害人致命部位攻擊，殺意堅決。

事件的最後，正如張文計畫中的第4步驟，他在犯案後並未嘗試逃離現場，而是脫下防護衣物，並平靜走向誠品6樓頂層墜樓身亡。警方確認，該處正是他早已選定結束性命的地點，為這場預謀已久的悲劇畫下句點。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

