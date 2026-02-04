霸凌再現 南市議員林燕祝認為局處消極以對縱容霸凌

▲南市議員林燕祝痛批市府互踢皮球，形同縱容霸凌與傷害孩子的幫兇，令人痛心。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】南市議員林燕祝於收到家長的陳情，孩子在課後的安親班遭11歲的學長強迫吞食一塊約3公分長的磁鐵，事後家長要求安親班提供監視器，業者卻回應「已毀損」，且未在第一時間也未給予家長應有的協助，對於攸關孩童生命安全的重大事件，主管機關與相關單位卻消極以對，她痛批市府形同縱容霸凌與傷害孩子的幫兇，橫向聯繫制度的失靈讓風險持續存在，令人痛心。

林燕祝說，事情發生在1月27日的下午三點多，被害人方生為小學一年級學生，加害者為四年級的學長，當時學長要與方生玩遭拒絕，加害人惱羞成怒，要求方生將一旁桌上的磁鐵吞下，方生便用手摀住嘴巴抵抗，加害人即大力將方生摀住嘴巴的手拉開，強硬將磁鐵塞進方生嘴裡要方生吞下，因方生抵抗加害人而發生肢體拉扯，導致方生跌倒磁鐵卡在喉嚨非常難受，趕緊大量喝水讓磁鐵落進肚裡，直到傍晚回家用餐時間，家人察覺方生的行為有異，方生才將實情說出，家人隨即帶他到醫院就醫。林燕祝說，事發至今方生的身心狀況很不穩定，情緒起伏很大，甚至睡到半夜都會驚醒哭泣，擔心磁鐵是不是會卡在肚子裡永遠拿不出來。

林燕祝指出，加害人為該安親班老師的小孩，事情發生的當晚上，方生的家長就打電話給安親班，表示要去看監視器的畫面，安親班以時間已晚拒絕改約至隔天，但鬼扯的是業者隔天回應家長硬碟壞掉，並稱磁鐵是方生自行吞下的，這些疑點重重的說詞，合理懷疑原來的硬碟是否已被「動手腳」，導致事發過程無法即時釐清，相關說明難以令人信服，對於無助的家長而言情何以堪。

林燕祝進一步指出，本案她分別向教育局與社會局了解，教育局卻回覆她這是屬於刑事案件，要警察局處理，社會局認為這是學生對學生的糾紛，權責在於教育局，局處之間互踢皮球，直到她介入關心後才有積極作為，教育局人員至補習班稽查時也未將監視器硬碟帶回，警察局認為此案有異議才將硬碟帶回協助代保管，且這家安親班為立案的補習班，照理不得違法兼辦課後照顧(安親班)的業務。

林燕祝表示，後續她會全程陪同家長，要求查清事實真相，並依法追究安親班及相關單位的行政與法律責任，同時要求教育主管機關全面檢視全市到底有多少補習班違規兼辦課後照顧與安親機構，面對霸凌事件，最不能接受的就是隱匿、拖延與推諉，對於任何形式的霸凌與失職，她絕不退讓，也不會沉默。