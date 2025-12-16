霸凌問題真實存在！監察院一口氣彈劾5名衛福部主管 全案移送懲戒法院

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部於去年底爆發主管霸凌風波，監察院今（16）日表示，衛福部所屬5位簡任主管，涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，監察院已通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案。監察院指出，衛福部保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大，全案移送懲戒法院審理。

廣告 廣告

衛福部所屬5位簡任主管，涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，監察院已通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案。（圖／資料照）

監察院指出，被彈劾人林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟等各員，分別為襄助單位主管或單位主管，對所監督之部屬，具有不對等之職等、地位之權勢差距，其等對部屬有不法侵害並涉及職場霸凌，致部屬受有嚴重身體及精神上痛苦，紛紛求去或就診身心科，侵害部屬人格權、名譽權及健康權，更有損機關聲譽，已違反公務員服務法等相關法令，嚴重違失明確，而有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

監察院調查發現，被彈劾的5位主管於任職期間基於與部屬權勢差距，於督導業務時，涉有濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬，並因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱之言詞對所屬同仁咆哮或謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇以樹立權威，或於下班或假日時間不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求須即時回應訊息，已逾越職務上正當合理範圍，令同仁承受無止境的額外工作壓力，導致部屬身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦而就診身心科或接受心理諮商，甚至選擇降調及離開職場。

監察院直指，以上各員涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大。監察院於2日審查通過監察委員葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。



更多FTNN新聞網報導

支持醫療生技產業輔導認證、專業訓練 醫界籲： 政策不應反覆、黑箱作業

臨床試驗也要組「Team Taiwan」！全台32機構共組TACTC聯盟 石崇良親勉勵：提升臨床試驗規模是進步指標

網紅仲介「跨境醫美」出事了 石崇良：已違反醫療法將嚴查！

