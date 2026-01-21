霸凌學童「脫褲裸下身擦地板」！鶯歌幼兒園遭重罰16萬

記者莊淇鈞／新北報導

新北市鶯歌區某私立國際幼兒園爆不當管教。（圖／翻攝自GoogleMaps）

新北市鶯歌區鶯桃路某私立國際幼兒園爆出，教保助理員及教保員因學童打翻水杯，竟要求學童在課堂上自行脫下褲子更換並擦拭地面，教育局認定此舉已嚴重侵害幼兒尊嚴，構成不當管教事實，加上該幼兒園還涉及多項違規，合併重罰16萬2000元，並依法公告該幼兒園名稱列管。

據了解，這家鶯歌幼兒園爆出，有教保助理員及教保員要求學童在課堂上自行脫下褲子更換並擦拭地面霸凌事件，教育局獲報後介入調查，園方起初僅提供局部放大的翻拍影像供查閱，意圖規避稽查並掩蓋現場全貌，但在教育局與家長反映的事證持續比對下，最終查獲園方惡意隱匿之行為。

新北市教育局表示，要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已經逾越合理照顧與管教範圍，而園方提供翻拍監視畫面是局部放大影像，雖不影響不當對待認定事實，但已構成規避稽查之重大違規。

教育局綜合全案各項違規事實，去年12月下旬，依據《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》等相關法規，合併裁處該私立幼兒園罰鍰共計16萬2000元，並依法公告該幼兒園名稱列管。教育局重申對任何不當對待幼生行為絕不寬貸，已將該園列為重點稽查對象，並協助受害幼兒轉介心理支持資源。

教育局強調，對任何不當對待幼生之行為，絕不寬貸；除依法裁處外，亦同步強化幼兒園正向管教與情緒管理相關訓練，並針對曾有不當管教通報的園所提高稽查密度，確保幼兒學習環境安全。

