霸凌未成年女球員灌髒水、臭襪塞嘴！南英籃球教練認錯了 二審少判1個月

南英工商籃球隊教練劉秀媓涉嫌不當體罰未成年女隊員，據檢警調查發現，劉秀媓不僅將自己穿過的襪子塞入球員嘴裡，並恐嚇：「吐出來就死定了」；甚至把洗馬桶的水管塞進被害學生嘴巴灌水等諸多霸凌情形，導致被害女隊員身心受創，一度有輕生想法。案發後，劉秀媓隨即被解聘，卻在一審時否認體罰，法官於一審時依少年犯強制罪判處5月，檢方不服上訴，她終於坦承犯行，二審改判4月，可易科罰金。

台南高分院在二審時判處劉秀媓有期徒刑4月，易科罰金以1000元折算1日，全案仍可依法提起上訴。

回顧此案，劉秀媓於2022年9月至11月間任職教練時期，不僅在宿舍處罰該女隊員跪整個晚上、平板支撐2小時、罰站、將洗馬桶的水管塞進隊員嘴吧灌水，甚至將自己的髒襪子強塞入口、拿碼表砸受害隊員，導致其頭破血流、耳朵塞衛生紙、不准吃晚餐；並且對學生以掃把、木棍打手臂、甩巴掌、用腳踹踩、拿鞋子打臉、用藥球砸頭、朝學生丟擲物品，更沒收手機、錢包和存摺。

在施暴後，甚至以黑道恐嚇其不可對外伸張，否則剁小指、讓媽媽消失等，等致該名受害隊員身心受創，一度有過激想法。女球員家長得知此事後怒告劉女，劉秀媓也隨即遭到解雇，卻在受訪時僅表示因自己太嚴格，導致做法過於激烈，但隊員父母皆同意體罰，管教手段也是父母皆知。

法官在一審時將劉秀媓依兒童及少年福利與權益保障法、《刑法》強制罪加重規定，判處5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。檢方不服上訴，認為其對球員所做為是成年人對少年犯強制罪，且施暴行為僅相隔數日，應分論併罰；且劉女在民事訴訟程序中從未出現，難認犯後態度良好，能否收矯治效果，令人質疑。

台南高分院合議庭二審認為，劉女施暴行為發生頻率密集，地點也相近，顯然出於同一主觀犯意而為，自以視為數個舉動接續施行。原審認應論以一罪並無違誤。合議庭續指，原判決所引最高法院判決意旨，指明成年人與兒童、少年共同實施犯罪加重，屬刑法總則加重性質，與本案成年人對少年實施犯罪的情形有間，雖屬誤載，仍難以就此認定原判決有所疏誤。

除此，由於劉女在二審時坦承犯行，卻未以合理方式指導而以脅迫手段要求配合，且至今未與被害人及其法定代理人和解或調解，判處有期徒刑4月，易科罰金以1000元折算1日，全案仍可依法提起上訴。

