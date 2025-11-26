霸凌案大翻盤！疾管署技工發聲：天大的冤枉「煮飯非事實」僅舉手之勞

記者簡浩正／台北報導

署長羅一鈞親自拜訪當事人，依當事人表達其並無遭霸凌情形；羅一鈞並現場播放當事者心聲，當事者表示無霸凌、是天大的冤枉。（圖／記者簡浩正攝影）

近日傳出衛福部疾病管制署東區管制中心某簡姓主任，除疑似長期咆哮、貶低下屬外，還公器私用讓技工替他料理早餐、午餐。疾管署今（26）日表示，署長羅一鈞親自拜訪當事人，依當事人表達其並無遭霸凌情形；羅一鈞並現場播放當事者心聲，當事者表示無霸凌、是天大的冤枉，「茶水間根本都不能煮，是幫放到微波爐或者蒸便箱熱，不知道這樣的舉手之勞會造成困擾，真的非常抱歉。」

疾管署今日下午舉行臨時記者會，羅一鈞說明，為進一步瞭解該技工是否遭霸凌，他昨日親自拜訪當事人，並獲其同意於記者會中公布相關陳述內容，依當事人表達，其並無遭霸凌情形。至於就該主管人員行政管理欠妥部分，經今日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，並參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，表決結果為「不予懲處」。

羅一鈞並當場播放訪問當事者心聲，全文如下：（羅＝羅一鈞，技＝技工）

羅：關於最近這個東區的主管說有用技工來幫他備早餐跟午餐這個事情，您本身是這個當事人，你有什麼想要跟大家講的？

技：其實我要說的是，簡主任根本都沒有霸凌我，而且也沒有欺負屬下，他反而是一個很關心我們屬下技工工友的人，常常會問我們家裡的事情狀況，蠻關心我們的一個長官。

羅：那最近備餐是怎麼樣一個情形，可不可以跟大家講一下。

技：其實備餐的事情，就是從疫情開始大家都很忙碌，我又不是專業的，我幫不上忙，「但是我可以幫大家熱便當做什麼的話，這一點我還做得到，所以我也蠻熱心的幫大家做這些事情。」

羅：那所謂的備餐，那個備餐的內容是什麼，是外面買來的東西，請你在這邊烹調嗎

技：沒有沒有啦，就是都是熟食啊，然後都是那個都是熟的東西，放到微波爐或者蒸便箱熱就可以了。

羅：可不可以舉例一下，那所謂熟食是哪一類的熟食

技：就像7-11的那個太空包那種的啊，不然就是那種放到微波爐，微波爐熱一下都可以的那種東西很方便的，只是舉手之勞「不知道這樣的舉手之勞造成簡主任的困擾，真的非常抱歉。」

羅：那您講那位主管有沒有說，請你去幫他買菜來辦公室裡面煮

技：沒有完全沒有！這真的天大的冤枉，怎麼可能主任會做這種事情呢，而且真的沒有、絕對沒有這種事情．「煮的話我們茶水間根本都不能煮，都是微波或蒸便箱這樣的東西而已、加熱的東西這樣。」

羅：那你覺得有沒有遭到他的所謂的霸凌，包括比如說是權勢的威脅或者是羞辱，或者是說對你很不客氣，或者是說你想要拒絕這些工作，但是都拒絕不了

技：沒有耶，我覺得做得很開心快樂，因為覺得說他們都是專業人士工作已經夠辛苦，而且尤其在疫情期間這樣，專業的方面我幫不上忙，我只能說幫忙熱便當做什麼我還做得到這樣。

羅：那對於這個事件就是發展成這樣，你的心情是怎麼樣

技：我蠻難過的，造成簡主任的困擾、造成他的傷害，我不知道我的舉手之勞害到他，非常抱歉。

