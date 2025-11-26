霸凌案大翻盤！羅一鈞夜奔花蓮扮柯南 技工現聲「沒人霸凌我」 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料有如「土皇帝」，公器私用，要技工為其料理早餐、午餐，疾管署今（26）日下午重新召開考績會，真相大翻盤，在羅一鈞親自扮柯南，連夜南下約談，在技工本人出面否認遭霸凌，強調只是舉手之勞，幫忙加熱微波食品等，非外傳的買菜下廚之後，全體與會委員投票，結果為「不予懲處」。

疾管署今年7月就接獲相關匿名投訴，當時僅由時任署長的莊人祥（現升任衛福部次長）親自口頭告誡，在媒體11月20日再度以「私用技工當廚娘」為題爆料報導後，羅一鈞拍板重審，下午正式召開考績委員會審議。

羅一鈞表示，疾管署日前啟動員工協助方案關懷機制，自11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受，其中有部分員工也為技工發聲，讓他覺得真相可能與媒體爆料內容不同。因此，昨晚親自南下與該名技工面對面會談，並取得該名技工同意，以錄音方式呈現。

記者會上隨後公布羅一鈞與該名技工的對談錄音，音檔中，該名技工否認遭受霸凌，直呼「這真的天大的冤枉」，強調「簡主任根本都沒有霸凌我，而且也沒有欺負屬下，他反而是一個很關心技工工友的人」、「絕對沒有這種事情，真的沒有！…茶水間根本不能煮飯，都是微波或蒸便當，加熱而已…」，她也說是舉手之勞幫忙備餐，內容「都是熟食啊！像7-11的太空包那種的，微波爐熱一下就可以的那種東西，很方便的，只是舉手之勞」。

技工在音檔中也強調「沒有哎，我覺得做得很開心快樂…專業的方面我幫不上忙，只能幫忙熱便當…」、「我蠻難過的，造成簡主任的困擾，造成他的傷害，我不知道我的舉手之勞，害到他」。

羅一鈞強調，聽到錄音，外界可能會質疑是不是在署長面前，同仁不敢說真話，但他要澄清的是，其實疾管署從頭到尾並沒有收到有關霸凌的申訴，否則就會啟動正式程序，由第三方出面訪談，他之所以親自前往，只是要釐清事實真相。

羅一鈞說，他也曾詢問該名技工是否願意親自出面接受媒體採訪，但對方因為害羞，最後只願意以錄音方式表達想法。

羅一鈞說，幫長官備餐的確並不屬於技工的工作範圍，只是面談結果，技工是自願，但該名主管從疫情開始迄今都沒有叫她停止，在行政管理上確有瑕疵，因此，先前莊人祥署長才會給予口頭告誡，為端正風氣，疾管署將通案檢討，重申禁止主管指派同仁從事上述行為以外，並加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，宣導相關申訴管道並確保管道之暢通。

另一方面，羅一鈞指出，目前收到八成東區管制中心同仁的回復問卷，其中有部分同仁反映行政管理面有業務分配不均、開冷氣條件太嚴等欠妥之處，因此，他已指示副署長曾淑慧自下週一起進駐東區管制中心詳細瞭解實際情況，督導並協助規劃辦理相關需調整和改善的措施，簡姓主任則同步請假一週。

曾淑慧說，針對簡姓主任被指行政管理欠妥部分，下午考績委員會就該事件進行充分討論，並參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，表決結果為「不予懲處」。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

